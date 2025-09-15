Александр Стубб заявил, что России не удалось достичь ее стратегической цели. Вопреки стремлениям оккупантов, Украина стала еще более европейской.

Во время выступления на конференции YES в Киеве президент Финляндии отметил, что Путин не достиг ни одной из своих целей. Политик подчеркнул, что Россия надеялась захватить Украину за четыре дня, но война длится уже четыре года, а Запад наоборот стал более сплоченным, чем когда-либо, передает 24 Канал.

Что сказал Стубб о войне в Украине?

Стубб также провел параллель между войной России против Украины и войной России против Финляндии.

Он напомнил, что в 1944 году его страна сохранила независимость, но потеряла 10% территории и часть суверенитета, в частности возможность выбирать военные союзы. Политик добавил, что никогда не хотел бы видеть подобного сценария для Украины.

Что известно о российско-финских войнах?

30 ноября 1939 года СССР напал на Финляндию без объявления войны. Сначала финская армия, меньшая по численности, но хорошо мотивированная, оказала ожесточенное сопротивление, нанося значительные потери советским войскам. Впрочем, впоследствии Красная армия прорвала оборону финнов, использовав преимущество в силах и технике. 12 марта 1940 года был подписан Московский мирный договор. Финляндия сохранила независимость, но потеряла примерно 11% своей территории (Карельский перешеек, Выборг, другие земли).

В 1941 – 1944 году между СССР и Финляндией произошла Вторая советско-финская война. Финляндия воевала вместе с Германией против СССР, чтобы вернуть земли, потерянные в 1940-м. Осенью 1944 года Финляндия подписала Московское перемирие. В итоге Финляндия сохранила независимость, но территориальные потери стали еще большими, чем после "зимней войны". После войны 1944 года Финляндия была обязана не вступать в военные союзы против СССР и фактически оставалась нейтральной до конца холодной войны. Только после распада СССР она смогла свободно выбирать союзы – вступила в ЕС в 1995 году и в НАТО в 2023.

