Считал, что будет легко завершить из-за дружбы с Путиным, – Трамп о войне в Украине
- Дональд Трамп считал, что его хорошие отношения с Владимиром Путиным помогут быстро урегулировать конфликт в Украине, но признал сложность ситуации.
- Трамп утверждает, что он завершил восемь войн в мире, включая конфликт между Россией и Украиной, хотя боевые действия все еще продолжаются.
Президент США снова вспомнил о войне в Украине, признавшись, что сначала считал ее завершение легкой задачей из-за своих хороших отношений с Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что конфликт все же будет решен.
Об этом президент США Дональд Трамп рассказал во время своего выступления в Южной Корее 29 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
О чем сказал в своем заявлении Трамп?
Дональд Трамп считал, что урегулировать войну в Украине будет достаточно легко благодаря его хорошим отношениям с Владимиром Путиным, однако президент США признал, что ситуация гораздо сложнее.
Думал, что это будет легко. Но это будет сделано,
– сказал Трамп.
Президент США не уточнил, как именно планирует достичь прекращения войны, но ранее Трамп неоднократно заявлял, что способен "договориться" с Россией и завершить конфликт за короткий срок.
Его высказывания вызвали противоречивые реакции, поскольку ранее Дональд Трамп избегал прямых осуждений российской агрессии, зато отмечал "потребности мира" и собственные дипломатические способности.
Какие войны уже завершил Трамп?
Президент США заявляет, что он якобы завершил восемь войн в мире, среди которых – конфликт между Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, Демократической Республикой Конго и Руандой. В этот список Дональд Трамп зачислил также войну между Россией и Украиной, хотя боевые действия продолжаются до сих пор.
Что известно о политике Дональда Трампа?
Дональд Трамп объявил о введении нового пакета жестких санкций против России. По его словам, эти ограничения должны заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров и искать путь к завершению войны.
Новые меры предусматривают санкции против крупнейших российских энергетических компаний "Роснефть" и "Лукойл". Это первый такой масштабный финансовый пакет, который приняла администрация Трампа с начала его второго срока президентства.
Трамп отреагировал на ядерные угрозы Путина, напомнив, что вблизи берегов России находится американская атомная подводная лодка. Поэтому президент США призвал Кремль прекратить войну против Украины, которая длится уже четвертый год.