Считал, что будет легко завершить из-за дружбы с Путиным, – Трамп о войне в Украине

Президент США снова вспомнил о войне в Украине, признавшись, что сначала считал ее завершение легкой задачей из-за своих хороших отношений с Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что конфликт все же будет решен.

Об этом президент США Дональд Трамп рассказал во время своего выступления в Южной Корее 29 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также США заставят Путина к переговорам: Трамп готовит новые санкции против России

О чем сказал в своем заявлении Трамп?

Дональд Трамп считал, что урегулировать войну в Украине будет достаточно легко благодаря его хорошим отношениям с Владимиром Путиным, однако президент США признал, что ситуация гораздо сложнее.

Думал, что это будет легко. Но это будет сделано,

– сказал Трамп.

Президент США не уточнил, как именно планирует достичь прекращения войны, но ранее Трамп неоднократно заявлял, что способен "договориться" с Россией и завершить конфликт за короткий срок.

Его высказывания вызвали противоречивые реакции, поскольку ранее Дональд Трамп избегал прямых осуждений российской агрессии, зато отмечал "потребности мира" и собственные дипломатические способности.

Какие войны уже завершил Трамп?

Президент США заявляет, что он якобы завершил восемь войн в мире, среди которых – конфликт между Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном, Арменией и Азербайджаном, Демократической Республикой Конго и Руандой. В этот список Дональд Трамп зачислил также войну между Россией и Украиной, хотя боевые действия продолжаются до сих пор.

Что известно о политике Дональда Трампа?