Вважав, що буде легко завершити через дружбу з Путіним, – Трамп про війну в Україні

Президент США знову згадав про війну в Україні, зізнавшись, що спочатку вважав її завершення легким завданням через свої добрі стосунки з Володимиром Путіним. Водночас він наголосив, що конфлікт усе ж таки буде вирішено.

Про це президент США Дональд Трамп розповів під час свого виступу у Південній Кореї 29 жовтня, пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Про що сказав у своїй заяві Трамп?

Дональд Трамп вважав, що врегулювати війну в Україні буде досить легко завдяки його хорошим стосункам з Володимиром Путіним, однак президент США визнав, що ситуація набагато складніша.

Думав, що це буде легко. Але це буде зроблено,

– сказав Трамп.

Президент США не уточнив, як саме планує досягти припинення війни, але раніше Трамп неодноразово заявляв, що здатен "домовитися" з Росією й завершити конфлікт за короткий термін.

Його висловлювання викликали суперечливі реакції, оскільки раніше Дональд Трамп уникав прямих засуджень російської агресії, натомість наголошував на "потребі миру" та власних дипломатичних здібностях.

Які війни вже завершив Трамп?

Президент США заявляє, що він нібито завершив вісім воєн у світі, серед яких – конфлікт між Таїландом і Камбоджею, Індією та Пакистаном, Вірменією та Азербайджаном, Демократичною Республікою Конго та Руандою. До цього списку Дональд Трамп зарахував також війну між Росією та Україною, хоча бойові дії тривають досі.

