Зеленский, я и Путин – все хотим, чтобы это закончилось, – Трамп
Президент Украины уже встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Американский глава заявил, что он, Зеленский и Путин хотят окончания войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Зеленского и Трампа.
Что сказал Трамп об окончании войны и переговорах?
По мнению президента Соединенных Штатов, в его переговорах с Владимиром Путиным, прошедших в пятницу, 15 августа, на Аляске, был достигнут "очень существенный прогресс".
Я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то может получиться,
– сказал он.
Дональд Трамп также добавил, что нужно обеспечить длительный мир и что работа над этим будет продолжаться и с Украиной, и с Россией.
Между тем Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к трехсторонним встречам с участием диктатора Путина.
К слову, Трамп также заявил, что 18 августа будет "или сделка, или не сделка". Если ее не будет, то он пригрозил прекратить поддержку Украины.