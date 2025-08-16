Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг идеи отказа от Донецкой области в обмен на замораживание части линии фронта.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с соответствующими обсуждениями, передает 24 Канал. Отметим, что именно такое требование выдвинул Владимир Путин во время переговоров на Аляске.

Какова позиция Украины?

Во время разговора Дональд Трамп передал Владимиру Зеленскому предложение России заморозить большую часть линии фронта, если украинские войска отдадут весь Донецк, промышленный регион, который является одной из главных целей Москвы.

Впрочем, по словам собеседника издания, украинский президент отклонил такое требование Владимира Путина. В то же время Трамп сказал, что поддерживает идею Путина, которая предусматривает достижение соглашения без предварительного прекращения огня.

В то же время в материале ссылаются на слова Владимира Зеленского, который анонсировал встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Источник сообщил, что европейских лидеров также пригласили принять участие.

Напомним, еще несколько дней назад президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не выйдет с территории Донецкой области. Он отметил, что эта территория скорее всего станет плацдармом для будущего наступления россиян.