Український президент Володимир Зеленський у розмові зі своїм американським колегою Дональдом Трампом та європейськими лідерами відкинув ідеї відмови від Донецької області в обмін на заморожування частини лінії фронту.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерело, обізнане з відповідними обговореннями, передає 24 Канал. Зазначимо, що саме таку вимогу висунув Володимир Путін під час переговорів на Алясці.