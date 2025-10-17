Зеленский победил Трампа, – Time
- Time проанализировал отношения Зеленского и Трампа, отметив, что Зеленский теперь имеет преимущество в переговорах с Трампом.
- В то же время есть риск, что Трамп может давить на Зеленского для уступок, которые не приемлемы для Украины, в частности признание контроля России над Крымом.
Американский журнал Time проанализировал, как менялись отношения Зеленского и Трампа. Статья вышла накануне встречи лидеров 17 октября, еще до того, как стало известно, что Трамп встретится с Путиным в Будапеште.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.
Смотрите также Зеленского удивил разговор Трампа с Путиным и заявление о встрече в Будапеште, – Axios
Почему Time написали, что Зеленский победил Трампа?
Медийщики вспомнили кризисный момент в отношениях украинского и американского президентов, который произошел в феврале в Белом доме.
Они подчеркнули: если бы Зеленский сказал, что хочет лучшие крылатые ракеты США, необходимые разведывательные данные и миллиарды долларов американского оружия в обмен на некоторые из украинских технологий беспилотников, его вывели бы из Белого дома быстрее, чем он перечислил все это.
И вот, семь месяцев спустя, все эти пожелания Украины стоят на повестке дня пятничной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Даже по меркам геополитической нестабильности Трампа это головокружительный поворот судьбы. Теперь Зеленский приезжает не столько как проситель, сколько как друг и партнер,
– акцентировали в СМИ.
Тем временем Путин "варится" в Кремле. Теперь "карты" в руках Зеленского.
"В игре есть ракеты Tomahawk, многомиллиардная "мегасделка", которая включает обмен украинских инновационных беспилотников на военную помощь США, а также ощущение – хоть и слабое – что Зеленский имеет преимущество над Путиным в борьбе за внимание и симпатии Трампа", – пишет Time.
Что изменило мнение Трампа об Украине:
- Зеленский хвалил американского президента и благодарил его;
- НАТО на июньском саммите в Гааге согласилось шире помогать Украине;
- на фоне любезных слов Путин продолжил обстреливать Украину.
Тогда Трамп впервые признал, что Украина может победить и для этого должна получить возможность бить глубоко в тыл России. "Томагавки" позволят поражать военные объекты в Московской и Санкт-Петербургской областях. Администрация Байдена не рассматривала этого, по крайней мере открыто.
Еще существует "эффект прекращения огня в Газе", когда Трамп настроен решить другую большую войну.
"Такая динамика может быть на пользу и Зеленскому; любой настоящий мир потребует от Путина уступок, относительно которых он до сих пор не проявлял никакого желания", – считают в Time.
Все это повышает шансы Зеленского получить желаемое 17 октября.
Также следует сказать, что удары по российским НПЗ демонстрируют эффективность Украины. Даже во времена Байдена в США было ощущение, что Украина не имеет никаких шансов в длительной войне против России и это заведомо проигранное дело.
Но медиа предупредило: все может измениться очень быстро.
Возможно, маятник отклонится назад – что "Томагавки" являются блефом Трампа, другие договоренности окажутся бесполезными, а подъем, который сейчас испытывает Зеленский, окажется скоротечным. Трамп может настолько жаждать очередного глобального мира, что будет давить на Зеленского, требуя уступок, которые ни один украинский лидер не может принять – например, официального признания контроля России над Крымом или соглашения с лишь самыми общими гарантиями безопасности от Запада,
– указано в материале.
К сожалению, изменения действительно произошли. Перед встречей с Зеленским 17 октября Трамп поговорил с Путиным 16 октября. Они договорились встретиться в Будапеште, а Трамп уже не выглядит таким проукраинским, как накануне.
Главные заявления после разговора Путина и Трампа
Американский лидер и российский диктатор проведут встречу в Будапеште. Точный срок не называют, но Трамп сказал, что это будет "быстро" – в течение двух недель. Орбан уже одобрительно отозвался.
Президент США заявил, что способен положить конец войне в Украине, а третьей мировой из-за Украины не произойдет.
А вот идея передать Украине "Томагавки" Путину не понравилась, сообщил Трамп. К тому же это оружие нужно США.
Помощник Путина Ушаков подтвердил, что разговор инициировали россияне. Говорили и о "Томагавках", передача которых якобы нанесет еще больший вред отношениям России и США.
Встречу Трампа и Путина будут готовить Рубио и Лавров. Будапешт, по словам Ушакова, предложил Трамп.