Американский журнал Time проанализировал, как менялись отношения Зеленского и Трампа. Статья вышла накануне встречи лидеров 17 октября, еще до того, как стало известно, что Трамп встретится с Путиным в Будапеште.

Почему Time написали, что Зеленский победил Трампа?

Медийщики вспомнили кризисный момент в отношениях украинского и американского президентов, который произошел в феврале в Белом доме.

Они подчеркнули: если бы Зеленский сказал, что хочет лучшие крылатые ракеты США, необходимые разведывательные данные и миллиарды долларов американского оружия в обмен на некоторые из украинских технологий беспилотников, его вывели бы из Белого дома быстрее, чем он перечислил все это.

И вот, семь месяцев спустя, все эти пожелания Украины стоят на повестке дня пятничной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Даже по меркам геополитической нестабильности Трампа это головокружительный поворот судьбы. Теперь Зеленский приезжает не столько как проситель, сколько как друг и партнер,

Тем временем Путин "варится" в Кремле. Теперь "карты" в руках Зеленского.

"В игре есть ракеты Tomahawk, многомиллиардная "мегасделка", которая включает обмен украинских инновационных беспилотников на военную помощь США, а также ощущение – хоть и слабое – что Зеленский имеет преимущество над Путиным в борьбе за внимание и симпатии Трампа", – пишет Time.

Что изменило мнение Трампа об Украине:

Зеленский хвалил американского президента и благодарил его;

НАТО на июньском саммите в Гааге согласилось шире помогать Украине;

на фоне любезных слов Путин продолжил обстреливать Украину.

Тогда Трамп впервые признал, что Украина может победить и для этого должна получить возможность бить глубоко в тыл России. "Томагавки" позволят поражать военные объекты в Московской и Санкт-Петербургской областях. Администрация Байдена не рассматривала этого, по крайней мере открыто.

Еще существует "эффект прекращения огня в Газе", когда Трамп настроен решить другую большую войну.

"Такая динамика может быть на пользу и Зеленскому; любой настоящий мир потребует от Путина уступок, относительно которых он до сих пор не проявлял никакого желания", – считают в Time.

Все это повышает шансы Зеленского получить желаемое 17 октября.

Также следует сказать, что удары по российским НПЗ демонстрируют эффективность Украины. Даже во времена Байдена в США было ощущение, что Украина не имеет никаких шансов в длительной войне против России и это заведомо проигранное дело.

Но медиа предупредило: все может измениться очень быстро.

Возможно, маятник отклонится назад – что "Томагавки" являются блефом Трампа, другие договоренности окажутся бесполезными, а подъем, который сейчас испытывает Зеленский, окажется скоротечным. Трамп может настолько жаждать очередного глобального мира, что будет давить на Зеленского, требуя уступок, которые ни один украинский лидер не может принять – например, официального признания контроля России над Крымом или соглашения с лишь самыми общими гарантиями безопасности от Запада,

К сожалению, изменения действительно произошли. Перед встречей с Зеленским 17 октября Трамп поговорил с Путиным 16 октября. Они договорились встретиться в Будапеште, а Трамп уже не выглядит таким проукраинским, как накануне.

