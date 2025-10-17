Американський журнал Time проаналізував, як змінювалися стосунки Зеленського і Трампа. Стаття вийшла напередодні зустрічі лідерів 17 жовтня, ще до того, як стало відомо, що Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті.

Чому Time написали, що Зеленський переміг Трампа?

Медійники пригадали кризовий момент у стосунках українського й американського президентів, який стався в лютому у Білому домі.

Вони підкреслили: якби Зеленський сказав, що хоче найкращі крилаті ракети США, необхідні розвідувальні дані та мільярди доларів американської зброї в обмін на деякі з українських технологій безпілотників, його вивели б із Білого дому швидше, аніж він перелічив усе це.

І ось, сім місяців по тому, всі ці побажання України стоять на порядку денному п'ятничної зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі. Навіть за мірками геополітичної нестабільності Трампа це запаморочливий поворот долі. Тепер Зеленський приїжджає не стільки як прохач, скільки як друг і партнер,

Тим часом Путін "тушкується" в Кремлі. Тепер "карти" в руках Зеленського.

"У грі є ракети Tomahawk, багатомільярдна "мегаугода", яка включає обмін українських інноваційних безпілотників на військову допомогу США, а також відчуття – хоч і слабке – що Зеленський має перевагу над Путіним у боротьбі за увагу та симпатії Трампа", – пише Time.

Що змінило думку Трампа про Україну:

Зеленський хвалив американського президента і дякував йому;

НАТО на червневому саміті в Гаазі погодилося ширше допомагати Україні;

на тлі люб'язних слів Путін продовжив обстрілювати Україну.

Тоді Трамп уперше визнав, що Україна може перемогти і для цього має дістати змогу бити глибоко в тил Росії. "Томагавки" дозволять уражати військові об'єкти в Московській та Санкт-Петербурзькій областях. Адміністрація Байдена не розглядала цього, принаймні відкрито.

Іще існує "ефект припинення вогню в Газі", коли Трамп налаштований вирішити іншу велику війну.

"Така динаміка може бути на користь і Зеленському; будь-який справжній мир вимагатиме від Путіна поступок, на які він досі не виявляв жодного бажання", – вважають у Time.

Все це підвищує шанси Зеленського отримати бажане 17 жовтня.

Також слід сказати, що удари по російських НПЗ демонструють ефективність України. Навіть за часів Байдена у США було відчуття, що Україна не має жодних шансів у тривалій війні проти Росії і це завідомо програна справа.

Але медіа попередило: все може змінитися дуже швидко.

Можливо, маятник відхилиться назад – що "Томагавки" є блефом Трампа, інші домовленості виявляться марними, а піднесення, яке зараз відчуває Зеленський, виявиться швидкоплинним. Трамп може бути настільки спраглий до чергового глобального миру, що буде тиснути на Зеленського, вимагаючи поступок, які жоден український лідер не може прийняти – наприклад, офіційне визнання контролю Росії над Кримом або угоду з лише найзагальнішими гарантіями безпеки від Заходу,

На жаль, зміни справді відбулися. Перед зустріччю із Зеленським 17 жовтня Трамп поговорив із Путіним 16 жовтня. Вони домовилися зустрітися в Будапешті, а Трамп уже не виглядає таким проукраїнським, як напередодні.

