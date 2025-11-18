Зеленский стремится использовать давление США на Россию для возобновления переговоров, – Bloomberg

Зеленский собирается посетить Турцию и провести встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Он надеется использовать растущее давление США на Москву, чтобы восстановить застопоренную дипломатию.

Турция сыграла роль посредника в конфликте, принимая предварительные переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как Зеленский планирует использовать давление США на Россию?

Мы готовимся к оживлению переговоров и разработали решения, которые предложим нашим партнерам. Сделать все возможное, чтобы приблизить конец войны, является главным приоритетом Украины,

– сказал Зеленский в социальных сетях.

Президент США Дональд Трамп недавно ввел первые серьезные санкции против России, которые были направлены на российских производителей нефти – ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл".

Давно отложенное законодательство о введении вторичных санкций против стран, которые покупают российское топливо, может вскоре быть вынесено на голосование в Сенате США. Трамп заявил в воскресенье журналистам, что "согласен" с этим.

Зеленский в свою очередь будет настаивать на восстановлении обменов пленных. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в социальных сетях, Киев хочет вернуть 1200 человек.

Как Зеленский прокомментировал свои планы в Турции?