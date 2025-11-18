Зеленський прагне використати тиск США на Росію для відновлення переговорів, – Bloomberg
- Зеленський планує відвідати Туреччину для зустрічі з президентом Ердоганом та посланником США Віткоффом, щоб відновити переговори з Росією.
- Президент США Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній, а Зеленський наполягатиме на обміні полонених, щоб повернути 1200 осіб.
Зеленський збирається відвідати Туреччину і провести зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та спеціальним посланником США Стівом Віткоффом. Він сподівається використати зростаючий тиск США на Москву, щоб відновити застопорену дипломатію.
Туреччина відіграла роль посередника в конфлікті, приймаючи попередні переговори між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Як Зеленський планує використати тиск США на Росію?
Ми готуємося до пожвавлення переговорів і розробили рішення, які запропонуємо нашим партнерам. Зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни, є головним пріоритетом України,
– сказав Зеленський у соціальних мережах.
Президент США Дональд Трамп нещодавно запровадив перші серйозні санкції проти Росії, які були спрямовані на російських виробників нафти – ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".
Давно відкладене законодавство про запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують російське паливо, може незабаром бути винесено на голосування в Сенаті США. Трамп заявив у неділю журналістам, що "згоден" з цим.
Зеленський своєю чергою наполягатиме на відновлення обмінів полонених. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров повідомив у соціальних мережах, Київ хоче повернути 1200 людей.
Як Зеленський прокоментував свої плани у Туреччині?
Зеленський повідомив, що 19 листопада проведе зустріч із лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Він розповів, що під час переговорів вони зосередяться на "максимальних можливостях", які можуть забезпечити Україні шлях до справедливого миру.