Мировые политики все чаще используют экзотических животных как символ богатства, власти и статуса. От зебр в имении Виктора Орбана до акул Бидзины Иванишвили и страусов Виктора Януковича – коллекции дикой природы привлекают внимание общественности.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Экзотические животные уже давно стали символом богатства и власти мировых политиков.

Читайте также Американский миллионер погиб после нападения буйвола во время охоты в Африке

Как мировые политики коллекционируют экзотических животных?

Пока в Венгрии обсуждают зебр в имении премьер-министра Виктора Орбана, издание напоминает об акулах Бидзины Иванишвили, страусах Виктора Януковича и других коллекционных любимцах лидеров.

В имении Орбана в Хатванпуште, бывшем дворце Габсбургов, кроме роскошных фонтанов и пальмовых садов, гуляют зебры и антилопы. Скандал вспыхнул после того, как оппозиционный депутат опубликовал фотографии недостроенного дворца, а министр иностранных дел Польши пошутил о "традиционности" таких животных для венгерских ферм.

Имение семьи Виктора Орбана: смотреть видео

Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили держит в особняке акул, пингвинов, лемуров и кенгуру, а бывший президент Украины Виктор Янукович славился страусами и другими экзотическими животными, которые до сих пор бродят по территории его киевского имения.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров также имеет коллекцию экзотических животных, включая тигров, львов и крокодилов, а Россия в прошлом году подарила Северной Корее льва, медведей и яков как символ авторитарной дипломатии.

Даже Дональд Трамп, который не любит домашних животных, заинтересовался арабскими леопардами, подаренными Саудовской Аравией, а бывший премьер Италии Сильвио Берлускони демонстрировал ягнят для создания мягкого политического образа.

Экзотические животные в политических имениях становятся не просто украшением – они подчеркивают статус, силу и имидж лидеров на международной арене.