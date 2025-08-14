Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Экзотические животные уже давно стали символом богатства и власти мировых политиков.

Читайте также Американский миллионер погиб после нападения буйвола во время охоты в Африке

Как мировые политики коллекционируют экзотических животных?

Пока в Венгрии обсуждают зебр в имении премьер-министра Виктора Орбана, издание напоминает об акулах Бидзины Иванишвили, страусах Виктора Януковича и других коллекционных любимцах лидеров.

В имении Орбана в Хатванпуште, бывшем дворце Габсбургов, кроме роскошных фонтанов и пальмовых садов, гуляют зебры и антилопы. Скандал вспыхнул после того, как оппозиционный депутат опубликовал фотографии недостроенного дворца, а министр иностранных дел Польши пошутил о "традиционности" таких животных для венгерских ферм.

Имение семьи Виктора Орбана: смотреть видео

Поразительные новые кадры с беспилотника показывают роскошную дачу семьи Виктора Орбана в Hatvanpuszta (бывшее поместье Габсбургов) стоимостью 30 млн евро и бродящих поблизости зебр. Каждую неделю появляются новые детали,, делающие особняк похожим на печально известную резиденцию Виктора Януковича "Межигорье". Видео @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2 - Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 11 августа, 2025

Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили держит в особняке акул, пингвинов, лемуров и кенгуру, а бывший президент Украины Виктор Янукович славился страусами и другими экзотическими животными, которые до сих пор бродят по территории его киевского имения.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров также имеет коллекцию экзотических животных, включая тигров, львов и крокодилов, а Россия в прошлом году подарила Северной Корее льва, медведей и яков как символ авторитарной дипломатии.

Даже Дональд Трамп, который не любит домашних животных, заинтересовался арабскими леопардами, подаренными Саудовской Аравией, а бывший премьер Италии Сильвио Берлускони демонстрировал ягнят для создания мягкого политического образа.

Экзотические животные в политических имениях становятся не просто украшением – они подчеркивают статус, силу и имидж лидеров на международной арене.