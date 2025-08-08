Сообщает 24 Канал со ссылкой на People.

Что известно о гибели американского миллионера?

Несчастный случай на охоте стоил жизни 52-летнему американскому миллионеру Эшеру Уоткинсу.

Уоткинс увлекался охотой на крупных зверей и потратил почти 10 тысяч долларов на поездку в южноафриканскую провинцию Лимпопо. Вместе с ним в Африку приехали его мать, отчим и брат, которые отдыхали на турбазе, пока миллионер следил за добычей.

При попытке подстрелить большого буйвола весом около 1,3 тонны, животное заметило мужчину и бросилось на него со скоростью 55 километров в час и растоптало.

Спасти миллионера не удалось.

