Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Politico. Екзотичні тварини вже давно стали символом багатства та влади світових політиків.

Як світові політики колекціонують екзотичних тварин?

Поки в Угорщині обговорюють зебр у маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана, видання нагадує про акул Бідзіни Іванішвілі, страусів Віктора Януковича та інших колекційних улюбленців лідерів.

У маєтку Орбана в Хатванпушті, колишньому палаці Габсбургів, окрім розкішних фонтанів і пальмових садів, гуляють зебри та антилопи. Скандал спалахнув після того, як опозиційний депутат опублікував фотографії недобудованого палацу, а міністр закордонних справ Польщі пожартував про "традиційність" таких тварин для угорських ферм.

Маєток сім'ї Віктора Орбана: дивитися відео

Astonishing new drone footage shows Viktor Orbán's family’s lavish €30M Hatvanpuszta dacha (a former Habsburg estate) and zebras roaming nearby. Each week brings new details, making the mansion resemble Viktor Yanukovych's infamous Mezhyhirya Residence. Video by @Telexhu pic.twitter.com/XxXUkB4ng2 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 11, 2025

Грузинський олігарх Бідзіна Іванішвілі тримає в особняку акул, пінгвінів, лемурів і кенгуру, а колишній президент України Віктор Янукович славився страусами та іншими екзотичними тваринами, які досі блукають територією його київського маєтку.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров також має колекцію екзотичних тварин, включно з тиграми, левами та крокодилами, а Росія минулого року подарувала Північній Кореї лева, ведмедів і яків як символ авторитарної дипломатії.

Навіть Дональд Трамп, який не любить домашніх тварин, зацікавився арабськими леопардами, подарованими Саудівською Аравією, а колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі демонстрував ягнят для створення м’якого політичного образу.

Екзотичні тварини у політичних маєтках стають не просто прикрасою – вони підкреслюють статус, силу та імідж лідерів на міжнародній арені.