"Дональд Трамп, увеличьте громкость": новый мэр Нью-Йорка раскритиковал президента
- Новый мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани критически высказался в отношении президента США Дональда Трампа, обещая противодействовать его политике.
- Победа демократов на местных выборах создает новое поколение лидеров и повышает популярность партии перед выборами в Конгресс.
Новоизбранный мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани начал публично выражать свою неприязнь к президенту США Дональду Трампу. Демократ во время своей предвыборной компании пообещал противодействовать решениям Трампа, в частности по иммиграции.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. 34-летний Зогран Мамдани официально начал "битву, которая, вероятно, определит его отношения с американским лидером".
Смотрите также Преследует интересы США: удастся ли Трампу достичь своих целей операцией в Венесуэле
Что сказал Зогран Мамдани Дональду Трампу?
Во вторник, 4 ноября, в США прошли первые крупные муниципальные выборы после возвращения Дональда Трампа на пост президента. В трех местах – в Нью-Джерси, Вирджинии и в Нью-Йорке – победу одержали представители Демократической партии.
Когда Зограна Мамдани объявляли новым мэром города, толпой сторонников поддерживал его громкими возгласами. На фоне этого Мамдани обратился к президенту США.
Дональд Трамп, поскольку я знаю, что вы смотрите, у меня для вас четыре слова: сделайте громче! (четыре слова, потому что эта фраза на английском звучит "turn the volume up" – 24 Канал),
сказал новоизбранный мэр Нью-Йорка.
Издание пишет, что победа демократов на местных выборах создает новое поколение лидеров, а партия, которая переживает трудности, несколько наберет популярности перед выборами в Конгресс в 2026 году.
Мамдани смело выступает против политики Трампа и в следующие три года будет пытаться это делать.
"Если кто-то и может показать нации, преданной Дональдом Трампом, как его победить, то это город, который его породил", – отметил Зогран Мамдани, добавив, что нужно уничтожать сами условия, которые позволили президенту накопить власть.
Стоит отметить! Дональд Трамп считает, что республиканцы не победили в ряде регионов США из-за того, что его самого не было в бюллетенях. К тому же негативное отношение появилось и из-за шатдауна правительства, который длится уже 35 дней. Это самый длинный перерыв в истории США.
Что предшествовало?
В США прошли выборы губернаторов и мэров. Дональд Трамп очень не хотел, чтобы главой Нью-Йорка стал Зогран Мамдани. Перед выборами он даже угрожал возможной задержкой миллиардов долларов федерального финансирования города, если победит именно этот демократический социалист.
Зохран Мамдани стал первым мусульманином – мэром Нью-Йорка. Республиканцы и лично Дональд Трамп его не поддерживают. Президент называет Мамдани коммунистом и откровенно заявлял, что жители Нью-Йорка должны выбрать другого кандидата – Эндрю Куомо, который не представляет ни одну из партий.
Мамдани признал, что его победа создает трудности для реализации некоторых финансовых программ, в частности обещанного замораживания арендной платы, универсального ухода за детьми и других правительственных действий. Однако политик пообещал бороться и достичь длительной поддержки Нью-Йорка.