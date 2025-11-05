"Дональде Трамп, збільште гучність": новий мер Нью-Йорка розкритикував президента

Новообраний мер Нью-Йорка Зогран Мамдані почав публічно висловлювати свою неприязнь до президента США Дональда Трампа. Демократ під час своєї передвиборчої компанії пообіцяв протидіяти рішенням Трампа, зокрема щодо імміграції.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. 34-річний Зогран Мамдані офіційно розпочав "битву, яка, ймовірно, визначить його стосунки з американським лідером".

Що сказав Зогран Мамдані Дональдові Трампу?

У вівторок, 4 листопада, у США пройшли перші великі муніципальні вибори після повернення Дональда Трампа на пост президента. У трьох місцях – у Нью-Джерсі, Вірджинії й у Нью-Йорці – перемогу здобули представники Демократичної партії.

Коли Зограна Мамдані оголошували новим мером міста, натовпом прихильників підтримував його гучними вигуками. На тлі цього Мамдані звернувся до президента США.

Дональде Трамп, оскільки я знаю, що ви дивитеся, у мене для вас чотири слова: зробіть гучніше! (чотири слова, бо ця фраза англійською звучить "turn the volume up" – 24 Канал),

сказав новообраний мер Нью-Йорка.

Видання пише, що перемога демократів на місцевих виборах створює нове покоління лідерів, а партія, яка переживає труднощі, дещо набере популярності перед виборами до Конгресу у 2026 році.

Мамдані сміливо виступає проти політики Трампа й у наступні три роки намагатиметься це робити.

"Якщо хтось і може показати нації, зрадженій Дональдом Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило", – зазначив Зогран Мамдані, додавши, що потрібно знищувати самі умови, які дозволили президентові накопичити владу.

Варто зазначити! Дональд Трамп вважає, що республіканці не перемогли в низці регіонів США через те, що його самого не було в бюлетенях. До того ж негативне ставлення з'явилося й через шатдаун уряду, який триває вже 35 днів. Це найдовша перерва в історії США.

Що передувало?