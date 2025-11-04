Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, объяснив намерения президента США. Также Соединенные Штаты сконцентрировали мощные силы в Карибском море и у побережья Венесуэлы, в частности, перебросили туда два сверхзвуковых бомбардировщика B-1 Lancer.
Важно США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия
Помогут ли Мадуро союзники в борьбе против США?
Кульпа отметил, что Трамп уже давно стремится получить Нобелевскую премию мира. Однако охота за этой премией, вероятно, подходит к концу.
Сейчас будет поворот к более жесткой политике, которая основана на применении силы. Особенно в пространстве, которое является слишком важным для безопасности Соединенных Штатов,
– отметил он.
Существует доктрина начала XIX века, которую выдвинул тогдашний американский президент Джеймса Монро. Ее принцип - Америка для американцев. Это, по его словам, были времена, когда многие европейские страны имели свои колонии в этом пространстве.
Это базовая доктрина, согласно которой для США Северная и Южная Америки является таким же пространством, как Тайвань для Китая,
– отметил экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО.
Сегодня, по его словам, мы на это смотрим с удивлением. Но если вспомнить историю, то состоялось большое количество интервенций, благодаря которым США устанавливали в странах власть, которая бы не противоречила их интересам. Особенно, если политика, которую вели эти страны, угрожала этим интересам.
Сегодня этим интересам не соответствует организованная преступность и торговля наркотиками, существующая в Венесуэле. Он спрогнозировал, что в стране произойдет расшатывание ситуации, чтобы ослабить режим Мадуро.
"Однако это не будет иметь влияния на текущую политику, потому что у России отсутствуют ресурсы, чтобы помогать Венесуэле и организовать там какие-то процессы. Мадуро оказался в плохой компании, которая не может его спасти", – уверен Петр Кульпа.
Обратите внимание! На фоне обострения ситуации между Трампом и Мадуро в Венесуэлу прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76ТД авиакомпании "Авиакон Цитотранс". Эта авиакомпания, по данным, международного разведывательного сообщества InformNapalm, принадлежит к теневому флоту Владимира Путина.
Он добавил, что дальше, вероятно, реализуется латиноамериканский сценарий, который наблюдали много раз и который никогда не оказался неуспешным для США.
Как развивается противостояние между США и Венесуэлой?
Дональд Трамп 23 октября объявил, о возможности наземных операций в стране Южной Америки для борьбы с наркомафией.
В то же время с сентября 2025 года в Карибском море существенно увеличилось военное присутствие США. Там сосредоточены десантные и транспортные корабли, 2 крейсера класса Ticonderoga, 3 эсминца класса Arleigh Burke, прибрежный корабль класса Freedom, морской патрульный самолет P-8 Poseidon, беспилотники MQ-9 Reaper, эскадрилья истребителей F-35.
На днях Трамп заявил, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы уже якобы "сочтены". Однако он не собирается сдаваться и обратился за помощью к России, Китаю и Ирану.
Мадуро попросил о поддержке Москвы в ремонте радаров и военных самолетов. Также акцентировал на возможной поставке ракет. А к Пекину и Тегерану он обратился за военной помощью и оборудованием для укрепления обороны Венесуэлы.