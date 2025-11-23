Также именно Макаревича обвиняют в разрушении дамбы Каховского водохранилища в 2023 году, что повлекло масштабное затопление. Об этом в интервью The War Zone рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Что известно о миссии Макаревича в Венесуэле?

По словам Буданова, Макаревич прибыл в Венесуэлу вместе с более 120 военнослужащими. Они обучают венесуэльские войска различным дисциплинам, в частности работе с дронами.

Подразделение Макаревича также помогает Венесуэле собирать разведданные и оценивает боеспособность местных войск, включая бронетехнику, авиацию, артиллерию, и даже служебных собак.

Оккупанты преимущественно выполняют роль советников и преподавателей. По словам Буданова, они, вероятно, останутся в Венесуэле, даже если США начнут военные действия.

При этом разведчик говорит, что военная миссия во главе с Макаревичем не связана с наращиванием войск США в Карибском регионе.

Развертывание российских войск в Венесуэле – это многолетняя ротационная практика. Украинская разведка не обнаружила изменения численности российских войск в Венесуэле с начала карибской инициативы Трампа.

Впрочем, вероятно, что пребывание Макаревича в стране Южной Америки, которое длится с начала года, было продолжено. Типичные ротации российских командиров длятся около шести месяцев. По документу, которым поделился Буданов, Макаревич и примерно 90 российских офицеров и других военных базируются в столице Венесуэлы Каракасе, а остальные – в Маракайбо, Ла-Гуаре и на острове Авес.

Напомним, что Алексей Журавлев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, угрожал, что Россия может увеличить поставки современного оружия в Венесуэлу, включая крылатые ракеты большой дальности. Другой проблемой для США может стать поставка дронов семейства Shahed, способных поражать цели на большом расстоянии.

Ранее Путин угрожал поставлять дальнобойное оружие врагам США, среди которых Венесуэла.

Что известно о конфликте США и Венесуэлы?