Европейских лидеров в разговоре с Трампом после звонка Путину "ошеломили" его слова, – FT

В понедельник, 19 мая, Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Президент США мог удивить европейских лидеров, повествуя им об определенных договоренностях после беседы с главой Кремля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Разговор Трампа с европейскими лидерами

После разговора с Путиным, Трамп связался с президентами Украины, Франции и Финляндии, премьер-министрами Великобритании и Италии, канцлером Германии и председателем Европейской комиссии.

Во время этого телефонного разговора в понедельник, 19 мая, Трамп передал им содержание разговора с Путиным.

По словам немецкого канцлера, все участники разговора "подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня".

Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры были ошеломлены описанием президента США того, о чем было договорено. Они добавили, что было очевидно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы он серьезно сел за стол переговоров",

– говорится в публикации FT.

Напомним, что Владимир Зеленский вечером 19 мая рассказал, что его второй разговор с Трампом совместно с европейскими лидерами длился более часа.