Европейских лидеров в разговоре с Трампом после звонка Путину "ошеломили" его слова, – FT
- Дональд Трамп после телефонного разговора с Путиным рассказал о его итогах украинскому президенту, а также лидерам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и главе Европейской комиссии.
- Как сообщает Financial Times, участники разговора "были ошеломлены описанием президента США того, о чем они договорились".
В понедельник, 19 мая, Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Президент США мог удивить европейских лидеров, повествуя им об определенных договоренностях после беседы с главой Кремля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Разговор Трампа с европейскими лидерами
После разговора с Путиным, Трамп связался с президентами Украины, Франции и Финляндии, премьер-министрами Великобритании и Италии, канцлером Германии и председателем Европейской комиссии.
Во время этого телефонного разговора в понедельник, 19 мая, Трамп передал им содержание разговора с Путиным.
По словам немецкого канцлера, все участники разговора "подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня".
Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры были ошеломлены описанием президента США того, о чем было договорено. Они добавили, что было очевидно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы он серьезно сел за стол переговоров",
– говорится в публикации FT.
Напомним, что Владимир Зеленский вечером 19 мая рассказал, что его второй разговор с Трампом совместно с европейскими лидерами длился более часа.