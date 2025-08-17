Це смішно, – Білий дім про "документи Держдепу", які знайшли в готелі на Алясці
- Білий дім назвав "смішною" інформацію про знайдені "документи" Держдепу в готелі на Алясці, де зупинялися Дональд Трамп і Володимир Путін.
- Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що такі новини ніхто не сприймає серйозно і вони більше не фінансуються платниками податків завдяки президенту Трампу.
У Білому домі висловилися про інформацію щодо "документів" Держдепу, які виявили туристи у готелі на Алясці, де зупинялися Дональд Трамп і Володимир Путін. В адміністрації президента США назвали це "смішним".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.
Що відповіли у Білому домі щодо "документів" у готелі на Алясці?
Після публікації Національним громадським радіо США (NPR) новини про те, що "документи" щодо саміту на Алясці нібито знайшли на принтері в готелі перед зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Білий дім відреагував заявою. У президента Сполучених Штатів назвали цю інформацію "кумедною".
Це кумедно, що NPR публікує багатосторінкове обіднє меню і називає це "порушенням безпеки". Через такий тип самопроголошених "журналістських розслідувань" ніхто не сприймає їх серйозно, і вони більше не фінансуються платниками податків завдяки президенту Трампу,
– заявила речниця Білого дому Анна Келлі.
Які "документи" з готелю, де зупинявся Трамп і Путін, публікували ЗМІ?
Видання NPR опублікувало матеріал, де зазначили, що у принтері готелю на Алясці туристи нібито знайшли "документи з позначками Держдепу США", де є "раніше нерозголошені та потенційно конфіденційні деталі зустрічі Трампа та Путіна 15 серпня".
У ЗМІ стверджували, що у "8-сторінковому пакеті документів" були буцімто зазначені деталі зустрічі Трампа та Путіна разом з місцем, часом та контактами чиновників. Також там нібито було описано, що американський лідер мав зробити подарунок російському диктатору.
Цікавим є і той факт, що у "документі" було описано деталі обіду. Там зазначено, що він мав відбутися "на честь Його Високоповажності Володимира Путіна".