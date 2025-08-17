У Білому домі висловилися про інформацію щодо "документів" Держдепу, які виявили туристи у готелі на Алясці, де зупинялися Дональд Трамп і Володимир Путін. В адміністрації президента США назвали це "смішним".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

Що відповіли у Білому домі щодо "документів" у готелі на Алясці?

Після публікації Національним громадським радіо США (NPR) новини про те, що "документи" щодо саміту на Алясці нібито знайшли на принтері в готелі перед зустріччю Дональда Трампа з Володимиром Путіним, Білий дім відреагував заявою. У президента Сполучених Штатів назвали цю інформацію "кумедною".

Це кумедно, що NPR публікує багатосторінкове обіднє меню і називає це "порушенням безпеки". Через такий тип самопроголошених "журналістських розслідувань" ніхто не сприймає їх серйозно, і вони більше не фінансуються платниками податків завдяки президенту Трампу,

– заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Які "документи" з готелю, де зупинявся Трамп і Путін, публікували ЗМІ?