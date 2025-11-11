"Ми це зробимо": Майк Джонсон заявив про шанси завершити шатдаун у США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у Конгресі є достатньо голосів для ухвалення пакета фінансування Сенату, який дозволить відновити роботу уряду та завершити шатдаун.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Читайте також Найдовший шатдаун в історії: чому Трамп лютує, Америка втрачає мільярди та як це впливає на Україну

Коли може завершитись шатдаун у США?

Члени Палати представників, які не брали участі в засіданнях понад 50 днів, мають схвалити документ після його ухвалення Сенатом, щоб завершити шатдаун.

Я думаю, що ми це зробимо,

– сказав Джонсон журналістам, відповідаючи на запитання, чи має він достатньо голосів для підтримки пакета.

Конгресменів попередили, що вони мають 36 годин, аби повернутися до Вашингтона, однак зранку 10 листопада Джонсон закликав своїх колег зробити це якомога швидше через масові затримки авіарейсів.

Кажу очевидне всім своїм колегам – республіканцям і демократам у Палаті: вам потрібно просто зараз починати повертатися на Капітолійський пагорб,

– заявив він.

Тим часом демократи Палати представників, зокрема лідер меншості Хакім Джеффріс (демократ від Нью-Йорка), розкритикували сенаторів-демократів за домовленість із республіканцями.

Очікується, що більшість демократів у Палаті виступлять проти законопроєкту, тож у Джонсона залишиться мінімальний запас голосів у власній партії.

Чому уряд США зупинив роботу?