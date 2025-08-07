Президент Словаччини Петер Пеллегріні відмовив усім громадянам, які звернулися з проханням дозволити службу в арміях іноземних держав. Він наголосив, що не дозволить участі словаків у військових конфліктах.

Чому Словаччина відмовляє громадянам у службі в ЗСУ?

Пеллегріні відмовив у всіх запитах громадян щодо отримання дозволу на службу в арміях інших держав. Від початку його каденції надійшло сім таких заяв, з яких три – протягом цього року.

У липні 2024 року двоє громадян Словаччини звернулися з проханням дозволити службу в Збройних силах України. Таку ж кількість заяв було зареєстровано в серпні 2024 року. Ще дві заяви президент отримав у липні цього року. У тому ж місяці була подана одна заява від громадянина Словаччини на службу в Збройних силах Росії,

– повідомили в канцелярії президента Словаччини.

Водночас сам Пеллегріні наголосив, що дотримується своєї позиції – "не дозволяти громадянам Словаччини брати участь у збройних конфліктах у складі іноземних армій".

Він також підкреслив, що Словаччина, як член ЄС і НАТО, дотримується принципів міжнародного права і підтримує виключно мирне врегулювання конфліктів.

Зауважимо, що згідно із законодавством Словаччини, служба в іноземних збройних силах може бути дозволена лише президентом. Для цього громадянин повинен подати відповідну заяву до окружного управління, а погодити її мали б Міноборони, МЗС та Міністерство внутрішніх справ.

До слова, у ЗСУ служать добровольці з 72 країн. Цікаво, що 40% із них – представники Південної Америки.