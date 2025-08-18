Сьогодні буде або угода, або не угода, якщо ні, то підтримка Україні припиняється, – Трамп
- Дональд Трамп заявив, що на зустрічі з Володимиром Зеленським 18 серпня може бути укладена угода, або США припинять підтримку України.
- Трамп зазначив, що США працюють над створенням тривалого миру, який триватиме довше ніж два роки.
Дональд Трамп заявив, що на зустрічі із Володимиром Зеленським 18 серпня укладуть угоду, або ні. За другого варіанту США можуть припинити підтримку України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі.
Дивіться також Зеленський і Трамп розпочали зустріч: онлайн-трансляція із Вашингтона
Що сказав Трамп про угоду щодо миру?
Журналіст запитав у Дональда Трампа, що той мав саміт із Путіним на Алясці 15 серпня і зараз має зустріч із Володимиром Зеленським, то яка сторона має "кращі карти".
На це президент США почав знову говорити, що "це не моя війна, це війна Байдена", і він "один з тих хто дозволив цьому статися".
Ми хочемо закінчити це (війну Росії проти України – 24 Канал) добре, добре для всіх. Люди в Україні страждають дуже сильно,
– заявив Трамп.
Він також зазначив, що на цій зустрічі "буде або угода, або не угода". І у разі, якщо ні, то "підтримка Україні припиняється". Глава Білого дому наголосив, що у США працюють над тривалим миром, який "триватиме не 2 роки, а набагато більше".