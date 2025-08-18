Дональд Трамп заявив, що на зустрічі із Володимиром Зеленським 18 серпня укладуть угоду, або ні. За другого варіанту США можуть припинити підтримку України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі.

Що сказав Трамп про угоду щодо миру?

Журналіст запитав у Дональда Трампа, що той мав саміт із Путіним на Алясці 15 серпня і зараз має зустріч із Володимиром Зеленським, то яка сторона має "кращі карти".

На це президент США почав знову говорити, що "це не моя війна, це війна Байдена", і він "один з тих хто дозволив цьому статися".

Ми хочемо закінчити це (війну Росії проти України – 24 Канал) добре, добре для всіх. Люди в Україні страждають дуже сильно,

– заявив Трамп.

Він також зазначив, що на цій зустрічі "буде або угода, або не угода". І у разі, якщо ні, то "підтримка Україні припиняється". Глава Білого дому наголосив, що у США працюють над тривалим миром, який "триватиме не 2 роки, а набагато більше".