Сегодня будет либо сделка, либо не сделка, если нет, то поддержка Украине прекращается, – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа может быть заключено соглашение, или США прекратят поддержку Украины.
- Трамп отметил, что США работают над созданием длительного мира, который продлится дольше чем два года.
Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа заключат соглашение, или нет. При втором варианте США могут прекратить поддержку Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Что сказал Трамп о соглашении о мире?
Журналист спросил у Дональда Трампа, что тот имел саммит с Путиным на Аляске 15 августа и сейчас имеет встречу с Владимиром Зеленским, то какая сторона имеет "лучшие карты".
На это президент США начал снова говорить, что "это не моя война, это война Байдена", и он "один из тех кто позволил этому произойти".
Мы хотим закончить это (войну России против Украины – 24 Канал) хорошо, хорошо для всех. Люди в Украине страдают очень сильно,
– заявил Трамп.
Он также отметил, что на этой встрече "будет или соглашение, или не соглашение". И в случае, если нет, то "поддержка Украины прекращается". Глава Белого дома подчеркнул, что в США работают над длительным миром, который "продлится не 2 года, а гораздо больше".