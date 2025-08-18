Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским 18 августа заключат соглашение, или нет. При втором варианте США могут прекратить поддержку Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Что сказал Трамп о соглашении о мире?

Журналист спросил у Дональда Трампа, что тот имел саммит с Путиным на Аляске 15 августа и сейчас имеет встречу с Владимиром Зеленским, то какая сторона имеет "лучшие карты".

На это президент США начал снова говорить, что "это не моя война, это война Байдена", и он "один из тех кто позволил этому произойти".

Мы хотим закончить это (войну России против Украины – 24 Канал) хорошо, хорошо для всех. Люди в Украине страдают очень сильно,

– заявил Трамп.

Он также отметил, что на этой встрече "будет или соглашение, или не соглашение". И в случае, если нет, то "поддержка Украины прекращается". Глава Белого дома подчеркнул, что в США работают над длительным миром, который "продлится не 2 года, а гораздо больше".