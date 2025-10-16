Голова російської ФСБ Олександр Бортников звинуватив Велику Британію у тому, що нібито під її "патронажем" у його країні здійснюються "акції тероризму і диверсії". Зокрема, він заявив, що британська сторона причетна до спецоперації "Павутина" у червні 2025 року.

На думку Бортникова, британські спецслужби курували цю операцію СБУ. При цьому жодних притомних доказів цьому він не надав, передає 24 Канал.

Що сказали у ФСБ про "Павутину"?

Свою абсурдну заяву глава ФСБ видав на нараді керівників спецслужб країн СНД.

Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи у ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії,

– заявив він.

На цьому Бортников хвилю звинувачень у сторону Великої Британії не закінчив. На додачу він звинуватив британську розвідку МІ6 у тому, що вона разом з українськими спецслужбами планує й інші атаки на об'єкти критичної інфраструктури Росії. Нібито у цьому навіть беруть участь бойові плавці.

Зокрема, за його словами, українські та британські спецслужби нібито готують диверсії на газопроводі "Турецький потік" та Каспійському трубопровідному консорціумі.

Глава російської ФСБ також додав, що саме Велика Британія підбурює Євросоюз до збройного протистояння з Росією, аби залякати інвесторів і "забезпечити перетікання їхніх капіталів на свої фондові ринки".

Не забув Бортников і про погрози жителям ЄС. Він закликав їх "подивитися на приклад України".

А ще він звинуватив НАТО організації польотів дронів над Європою, щоб у цьому звинуватити Росію.

Як на заяви Бортникова відреагували у ЦПД та СБУ?

У Центрі протидії дезінформації зауважили, що російські спецслужби вкотре поширюють дезінформацію.

Поширення подібних голослівних звинувачень є типовим для спецслужб РФ. Раніше російська служба зовнішньої розвідки неодноразово заявляла про нібито підготовку Україною диверсій, провокацій чи терактів у країнах Європи або в міжнародних водах. Жодне з таких "пророцтв" не здійснилося,

– наголосили там.

У ЦПД також пояснили, що поширенням дезінформації Росія намагається навіювати страх та панічні настрої в інших країнах. А ще таким чином росіяни створюють собі інформаційне алібі для майбутніх провокацій. ️

Служба безпеки України у коментарі 24 Каналу також спростувала "гучну" та брехливу заяву Бортникова.

Сьогодні російські спецслужби відзначилися черговою "гучною" заявою про те, що спецоперація "Павутина" нібито проводилася під кураторством іноземних партнерів і не завдала суттєвої шкоди військам РФ. Служба безпеки України сприймає такі заяви виключно як спробу ворога виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією. Адже завдяки співробітникам СБУ та їх роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ,

– сказали у СБУ.

Там також наголосили, що "Павутина" – це унікальна, складна та багаторівнева спецоперація, яку СБУ реалізувала лише своїми силами.

У Службі наголосили, що Україна продовжуватиме бити росіян на полі бою та у глибокому тилу.

"Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди – на морі, в повітрі й на землі. А як треба – дістанемо і з-під землі", – казав голова СБУ Малюк.

