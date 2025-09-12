Провокації Росії можуть спричинити посилену співпрацю як між Україною та Польщею задля власної безпеки, так і у рамках ширших союзів. Безпека для країни-сусідки нині виходить на перший план.

Дипломат, посол України в США у 2015–2019 роках Валерій Чалий в ефірі 24 Каналу зазначив, що в майбутньому можливе створення українсько-польсько-британського оборонного союзу. Така ідея вже обговорювалася в МЗС України, але наразі відійшла на задній план.

Україна і Польща можуть об'єднати зусилля

Вона абсолютно природна, адже Польща, Україна та Британія мають спільного ворога – Росію.

"Росія продовжує наступ на всі три країни. Комбінація зусиль різного роду, навіть по чисельності населення, – ми разом маємо більше, ніж росіяни. Атомну ядерну зброю мають британці. Польща – це єдина країна НАТО в Європі, яка може виставити адекватно сухопутний компонент", – сказав Валерій Чалий.

Він пояснив, що у разі сухопутного вторгнення в одну з країн НАТО лише Польща зможе швидко мобілізувати рекрутів до чисельності 500 000, яка буде потрібна відразу. Ні Німеччина, ні Франція, ні Британія, ні жодна інша країна не зможе виставити таку армію.

В Україні спочатку теж не було таких можливостей. Нині Збройні сили України потужні, але на початку війни їх було значно менше. Тому об'єднання зусиль українців і поляків могло б дати значний ефект. Для цього питання безпеки у двосторонніх відносинах і в польській дискусії мають стати пріоритетними.

Я думаю, що поляки будуть вчитися збивати дрони в Україні. Уже давно настав час – ми пропонували їм це раніше. Беріть у нас, створюємо спільні тренінгові центри і робимо це,

– сказав Чалий.

Він додав, що для цього має працювати двостороння угода України та Польщі про оборону. Це дозволить польським системам ППО збивати цілі на 70-100 км. від кордону в Україні. Для цього достатньо одного голосування в Верховній Раді.

Чалий також припустив, що Польща могла б поставити системи ППО на східних кордонах України, наприклад у Сумській чи Чернігівській областях, де найчастіше залітають дрони, або збивала дрони ще на території Росії.

"Якби в нас були системи озброєння, щоб збивати дрони на лінії кордону та глибоко на території Росії, і Польща, і Україна були б більш захищені. Але для цього потрібне більш стратегічне бачення наших партнерів", – сказав Чалий.

Краще зупиняти ворога не біля власних міст

Він додав, що союзники заявили, що не будуть повертати своїх 10 000 військових, дислокованих у Польщі, назад до Америки. Якщо ці війська перемістяться ближче до кордону з Україною, це створює можливості для спільних дій у майбутньому. Так чи інакше, Європа починає усвідомлювати, що зіткнення неможливо уникнути.

Краще зупиняти ворога на більшій відстані, ніж біля власних міст. Поки що вони ще живуть у ілюзії, що уникнуть зіткнення, принаймні люди, які аналізують ситуацію, так думають. Але переважна думка – що уникнути не вдасться і що це станеться через кілька років,

– сказав Чалий.

Він додав, що хоча США формально дозволяють навіть країнам НАТО використовувати літаки F-35, насправді вже активно задіяні літаки F-16, які виробляються в Європі.

Тобто Європа все більше починає спиратися на власні системи озброєння. Далі європейці зрозуміють, що вони несуть відповідальність за свою безпеку. Принаймні канцлер Німеччини сказав, що вони розуміють загрозу і будуть готуватися до неї.

Він додав, що питання безпеки Польщі надалі виходитимуть на перший план. У Польщі приділятимуть більше уваги безпеці не тільки урядові, а й інші люди, які впливають на політику. Рано чи пізно вони зрозуміють, що Україні й Польщі треба діяти разом. Мова йде не просто про те, що ми в одному човні, а про те, що пріоритетно треба говорити про безпеку.

Як відреагували країни на російські дрони в Польщі?