Трампа затягує у скандал щодо справи Епштейна дедалі глибше, – CNN

Історія Джеффрі Епштейна має дивну властивість: що більше хтось, пов'язаний зі скандалом, намагається виплутатися, то глибше грузне. Одним з таких персонажів став президент США Дональд Трамп.

Які нові деталі з'явилися у справі Епштейна?

Білий дім у середу, 12 листопада, знову підтвердив цю тенденцію – саме в той день у Вашингтоні з'явилися нові скандальні подробиці з електронних листів Епштейна, де кілька разів згадувався Дональд Трамп.

У центрі політичної драми, яка виросла з трагедії десятків жінок, тепер постає питання, на яке президенту дедалі важче не відповідати: чому він так наполегливо не дозволяє американцям побачити документи, пов'язані з колишнім другом, від якого пізніше відмежувався?

Цей день також зруйнував надії республіканців подати завершення рекордно тривалого шатдауну як свою перемогу.

Все почалося з того, що демократи оприлюднили три нові електронні листи з архіву Епштейна, у яких згадувався Трамп. Згодом у мережі з'явилося ще більше матеріалів, частина з яких також стосувалася президента.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левіт заявила, що ці матеріали "нічого не доводять, окрім того, що президент Трамп не зробив нічого поганого".

