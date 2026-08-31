США вперше за місяць ударили по Ірану: КВІР пригрозив відповіддю

США вперше за понад місяць завдали удару по військових об'єктах Ірану. Американські сили атакували дві пускові установки на острові Ларак, який розташований поблизу стратегічної Ормузької протоки.

Про удар повідомив речник Центрального командування США капітан Тім Гокінс, пише CNN.

Чому США завдали удару?

За його словами, американські військові знищили дві іранські пускові установки на острові Ларак. Водночас напівофіційне іранське агентство Fars News повідомило про вибух поблизу острова. Інших деталей щодо наслідків атаки наразі не наводиться.

Це перший американський удар по Ірану за понад місяць.

Острів Ларак розташований неподалік Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі. Через цю протоку проходить значна частина морських поставок енергоресурсів, тому будь-яка загроза її блокування може мати наслідки далеко за межами регіону.

За даними американського чиновника, Вашингтон отримав інформацію про підготовку Ірану до встановлення нових мін у протоці.

Напередодні США завершили розмінування міжнародних судноплавних маршрутів у цьому районі. Президент Дональд Трамп також попереджав Іран, що будь-які судна чи човни, які встановлюватимуть нові міни, будуть знищені.

Корпус вартових ісламської революції вже відреагував на американську атаку. Там заявили, що внаслідок удару постраждали іранські військові та цивільні.

Представник Корпусу назвав дії адміністрації Трампа "стратегічною і смертельною помилкою" та пообіцяв відповідь.

Нагадаємо, секретна служба США розслідує відео, яке транслювало іранське державне телебачення, із погрозами на адресу Баррона Трампа. У трихвилинному ролику обговорювалася нібито змова з метою вбивства 20-річного сина президента США.

Автори відео стверджували, що за Барроном стежили, а за його вбивство нібито пропонували винагороду у 10 мільйонів доларів. У Секретній службі підтвердили, що знають про це та перевіряють усе, що може становити загрозу для людей під охороною. Водночас у відомстві наголосили, що не розкриватимуть деталей роботи захисної розвідки з міркувань оперативної безпеки.

Протягом 2025 року США отримували попередження від Ізраїлю про можливі плани Ірану вбити й Дональда Трампа. Зокрема, американського президента могли намагатися атакувати навіть під час його перебування у Туреччині. Сам Трамп раніше заявляв, що є "номером один у списку на вбивство" для Ірану.