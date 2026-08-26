Про це пише Reuters.

Що відомо про погрози Ірану

У трихвилинному відео обговорювалася потенційна змова з метою вбивства 20-річного Баррона Трампа.

Стверджувалося, що за ним стежили, а за його вбивство було запропоновано винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів.

"Секретна служба США знає про це відео та розслідує все, що може бути сприйнято як загроза для осіб, які перебувають під нашою охороною. Через турботу про оперативну безпеку ми не обговорюємо питання захисної розвідки", – заявив речник Секретної служби Нейт Геррінг.

Reuters також писало, що США протягом 2025 року отримали кілька попереджень від Ізраїлю про те, що Іран має намір убити й Дональда Трампа, зокрема у Туреччині.

Сам Трамп називав себе "номером один у списку на вбивство для Ірану".

Нагадаємо, що Сполучені Штати та Іран продовжували ворожу риторику протягом майже шестимісячної війни, розпочатої у лютому.

Водночас зараз у США заявили про зміну стратегії. Кажуть більше не планують нових ударів по Ірану та готується до тривалого економічного та військово-морського тиску.