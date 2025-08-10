Джей Ді Венс зробив кілька заяв про війну в Україні та мирні переговори. Одна з них стосувалася можливої зустрічі Зеленського та Путіна.

Деталі передає 24 Канал.

Дивіться також У Росії істерика через плани США на Командорські острови: навіщо вони Трампу й до чого тут Китай

Що сказав Венс про можливу зустріч Зеленського та Путіна?

Західні ЗМІ кілька днів писали про те, що Білий дім не виключає того, що Зеленський буде на Алясці під час зустрічі Трампа та Путіна. Тоді ішлося, що спершу зустрінуться Трамп і Путін, а "все, що стосується Зеленського, буде після".

Тепер Венс фактично підтвердив зустріч Зеленського та Путіна.

За словами віцепрезидента США, єдиний спосіб досягти миру – це сісти і поговорити. Він пояснив: США засуджують вторгнення Росії в Україну і їм це "не подобається". Але слід досягти миру.

"Не можна, знаєте, погрожувати комусь пальцем і казати, що ви не праві, а ми праві. Шлях до миру полягає в тому, щоб рішучий лідер сів і змусив людей зібратися разом", – пояснив свою думку Венс.

Він не впевнений, "що це було б настільки продуктивно". Проте не бачить інших варіантів.

Трамп має бути тим, хто зведе Путіна і Зеленського разом,

– заявив Венс.

Зустріч Зеленського і Путіна потрібна, щоб "з'ясувати їхні розбіжності".

Судячи зі слів Венса, українську позицію врахують.

"Ми, звичайно, будемо говорити з українцями. Я, власне, розмовляв з українцями сьогодні вранці. Марко (Рубіо – 24 Канал) багато з ними розмовляв. Ми будемо тримати цей діалог відкритим", – сказав віцепрезидент США.