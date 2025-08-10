Після візиту Віткоффа до Москви 6 серпня Дональд Трамп анонсував, що мирна угода між Росією та Україною включатиме обмін територіями. На тлі цієї заяви у західних ЗМІ з'явилося безліч матеріалів, про те, який вигляд матиме ця майбутня "оборудка".

Чимало ЗМІ писали про те, що Володимир Путін хоче, аби Україна вивела війська з Донбасу. Щодо решти частково окупованих областей, диктатор згоден на заморожування бойових дій на лінії фронту, передає 24 Канал.

Що у США кажуть про можливий обмін територіями?

В ефірі каналу CNN посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що жодний шматок території не буде віддано за просто так.

Жодні великі шматки чи ділянки території, за які не боролися чи не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані,

– сказав чиновник.

До слова, раніше CNN писало, що Україна не отримає від майбутньої угоди між Трампом і Путіним більше, ніж крихітні ділянки прикордонних територій, окуповані Росією в Сумській і Харківській областях.