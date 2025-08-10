После визита Виткоффа в Москву 6 августа Дональд Трамп анонсировал, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет включать в себя обмен территориями. На фоне этого заявления в западных СМИ появилось множество материалов, о том, как будет выглядеть эта будущая "оборудка".

Многие СМИ писали о том, что Владимир Путин хочет, чтобы Украина вывела войска из Донбасса. Что касается остальных частично оккупированных областей, диктатор согласен на замораживание боевых действий на линии фронта, передает 24 Канал.

Что в США говорят о возможном обмене территориями?

В эфире канала CNN посол США в НАТО Мэтью Витакер заявил, что ни один кусок территории не будет отдан просто так.

Никакие большие куски или участки территории, за которые не боролись или не заслужили на поле боя, не будут просто так преданы,

– сказал чиновник.

К слову, ранее CNN писало, что Украина не получит от предстоящего соглашения между Трампом и Путиным больше крошечных участков приграничных территорий, оккупированных Россией в Сумской и Харьковской областях.

Заметим, что, по данным источников Politico, США предложили России заморозить войну вдоль линии фронта в обмен на контроль над Донбассом.

Тем временем WSJ сообщало, что Европа и Украина согласовали план прекращения огня, отклонив предложение Путина вывести украинские силы из Донецкой области. План предполагает, что любые территориальные уступки должны быть подкреплены гарантиями безопасности, включая членство в НАТО. Обмен территориями может производиться только на взаимной основе, при этом прекращение огня должно быть первым шагом в мирном урегулировании.