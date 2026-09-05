Скасування допомоги Україні: кандидати у президенти Франції влаштували публічну суперечку

Кандидати у президенти Франції Марін Ле Пен та Едуар Філіпп вступили у жорстку суперечку через обіцянку ультраправих припинити підтримку України. Філіпп звинуватив опонентку у підігруванні Кремлю, тоді як Ле Пен закликала до мирних переговорів і нагадала про минулі контакти Парижа з Москвою.

Відповідні заяви політики публікували у соцмережі X.

Що відомо про суперечку політиків?

Приводом для дискусії стали слова віцепрезидента Національного об'єднання Луї Аліо. В ефірі телеканалу BFMTV він підтвердив намір ультраправих зупинити фінансову та військову підтримку Києва у разі приходу до влади.

Аліо заявив, що французька система охорони здоров'я, освіта та вся економіка перебувають на межі виснаження, тому фінансування зброї викликає обурення серед платників податків.

Кандидат у президенти від правоцентристської партії Horizons Едуар Філіпп, який вважається одним із головних суперників Ле Пен у другому турі, різко засудив позицію ультраправих.

Перекрити кран Україні – це служити Росії... Ослаблення України, як того прагне Марін Ле Пен, – це загроза безпеці Європи та Франції. Я зроблю все, щоб цьому запобігти,

– наголосив Філіпп.

Марін Ле Пен відповіла своєму опонентові критикою його результатів на посаді прем'єр-міністра, назвавши його міжнародний та економічний доробок жалюгідним. Вона стверджує, що із самого початку повномасштабного вторгнення закликала скликати міжнародну конференцію задля дипломатичного врегулювання війни.

Крім того, очільниця Національного об'єднання звинуватила Філіппа у подвійних стандартах, нагадавши про зустрічі з Владіміром Путіним у Версалі та Брегансоні за часів його прем'єрства при Емманюелі Макроні.

У відповідь Філіпп підкреслив, що після початку російського вторгнення межа між агресором і демократією стала очевидною, а намагання зрівняти їх є злочинною слабкістю. Він нагадав, що Ле Пен послідовно виступала проти санкцій та постачання озброєння Україні.

Ви можете переписати свої промови про Росію, але нікому не вдасться забути про ваші зв’язки з Росією,

– наголосив політик.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції пройдуть у два тури навесні 2027 року, а Марін Ле Пен наразі залишається лідеркою соціологічних опитувань. Як раніше повідомлялося на нашому сайті, у серпні колишній прем’єр-міністр Габріель Атталь подав скаргу через ймовірну російську дезінформаційну кампанію перед майбутніми виборами.