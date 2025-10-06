Тіньовий флот Росії забруднює нафтою європейські моря, – Politico
- Російський тіньовий флот скидає нафтоів відходи в європейські моря.
- ЄС та Велика Британія наклали санкції на сотні суден, а також посилюють тиск на посередників і країни, що підтримують ці операції.
Росія створює загрозу для всього живого, залишаючи нафтовий слід у європейських водах. Танкери російського тіньового флоту систематично створюють загрозу для безпеки регіону.
Про таке стало відомо зі спільного розслідування журналістської організації SourceMaterial та видання Politico, передає 24 канал.
Як Росія забруднює моря у Європі?
Протягом останнього року щонайменше п'ять таких суден вільно курсували морями Європи, спричиняючи забруднення, причому два з них потрапили під індивідуальні санкції Великої Британії.
За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ліквідація масштабного нафтового розливу від одного танкера може обійтися в 1,4 мільярда євро. Якщо винуватця не вдасться ідентифікувати, витрати, ймовірно, ляжуть на європейських платників податків.
Представник МЗС Великої Британії зазначив, що Володимир Путін використовує судна, які нехтують стандартами безпеки, що підвищує ризик екологічних катастроф.
Цей тіньовий флот – відчайдушна спроба Путіна зберегти нафтові доходи, забруднюючи наші моря,
– підкреслив він.
Згідно з розслідуванням, тіньовий флот Росії налічує близько 1300 суден. ЄС наклав санкції на 444 із них, а Велика Британія – на 450.
До слова, російський тіньовий флот становить 17% світового парку нафтових танкерів, налічуючи приблизно 940 суден. Ці танкери використовують ненадійне страхування та прапори інших країн, щоб обійти санкції та цінову стелю на нафту.
Як світ бореться з тіньовим флотом Росії?
- Євросоюз розробляє правові механізми для затримання російських танкерів тіньового флоту в Балтійському морі на основі статті 110 Конвенції ООН з морського права. У рамках 19-го пакету санкцій до "чорного списку" планують включити ще 120 нафтових танкерів.
- Водночас представник Єврокомісії заявив, що країни ЄС зобов'язані карати за незаконне скидання забруднювачів із суден. Брюссель також посилює тиск на посередників, таких як нафтопереробні заводи та комерційні реєстри, застосовуючи дипломатичні заходи проти країн, які підтримують ці операції.
- Порт Ціндао в Китаї вводить обмеження для танкерів, щоб перешкодити діяльності "тіньового флоту" та транспортуванню нафти під санкціями. Нові правила ускладнять швартування таких суден.
- До того ж у США планують посилити санкції проти російського тіньового флоту, зокрема нафтових танкерів та арктичних СПГ-проєктів.