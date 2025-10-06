Росія створює загрозу для всього живого, залишаючи нафтовий слід у європейських водах. Танкери російського тіньового флоту систематично створюють загрозу для безпеки регіону.

Про таке стало відомо зі спільного розслідування журналістської організації SourceMaterial та видання Politico, передає 24 канал.

Актуально Україна посилює глибокі удари по Росії, а ракета "Фламінго" стала новим козирем, – The Economist

Як Росія забруднює моря у Європі?

Протягом останнього року щонайменше п'ять таких суден вільно курсували морями Європи, спричиняючи забруднення, причому два з них потрапили під індивідуальні санкції Великої Британії.

За оцінками Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ліквідація масштабного нафтового розливу від одного танкера може обійтися в 1,4 мільярда євро. Якщо винуватця не вдасться ідентифікувати, витрати, ймовірно, ляжуть на європейських платників податків.

Представник МЗС Великої Британії зазначив, що Володимир Путін використовує судна, які нехтують стандартами безпеки, що підвищує ризик екологічних катастроф.

Цей тіньовий флот – відчайдушна спроба Путіна зберегти нафтові доходи, забруднюючи наші моря,

– підкреслив він.

Згідно з розслідуванням, тіньовий флот Росії налічує близько 1300 суден. ЄС наклав санкції на 444 із них, а Велика Британія – на 450.

До слова, російський тіньовий флот становить 17% світового парку нафтових танкерів, налічуючи приблизно 940 суден. Ці танкери використовують ненадійне страхування та прапори інших країн, щоб обійти санкції та цінову стелю на нафту.

Як світ бореться з тіньовим флотом Росії?