Россия создает угрозу для всего живого, оставляя нефтяной след в европейских водах. Танкеры российского теневого флота систематически создают угрозу для безопасности региона.

Об этом стало известно из совместного расследования журналистской организации SourceMaterial и издания Politico, передает 24 канал.

Как Россия загрязняет моря в Европе?

В течение последнего года по меньшей мере пять таких судов свободно курсировали по морям Европы, вызывая загрязнение, причем два из них попали под индивидуальные санкции Великобритании.

По оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, ликвидация масштабного нефтяного разлива от одного танкера может обойтись в 1,4 миллиарда евро. Если виновника не удастся идентифицировать, расходы, вероятно, лягут на европейских налогоплательщиков.

Представитель МИД Великобритании отметил, что Владимир Путин использует суда, которые пренебрегают стандартами безопасности, что повышает риск экологических катастроф.

Этот теневой флот – отчаянная попытка Путина сохранить нефтяные доходы, загрязняя наши моря,

– подчеркнул он.

Согласно расследованию, теневой флот России насчитывает около 1300 судов. ЕС наложил санкции на 444 из них, а Великобритания – на 450.

К слову, российский теневой флот составляет 17% мирового парка нефтяных танкеров, насчитывая примерно 940 судов. Эти танкеры используют ненадежное страхование и флаги других стран, чтобы обойти санкции и ценовой потолок на нефть.

Как мир борется с теневым флотом России?