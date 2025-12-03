Рубіо "заколисує" боса: Трамп ледь не заснув на засіданні свого уряду

Президент США Дональд Трамп виглядав вкрай втомленим і сонливим на засіданні свого уряду. Він часто сидів із закритими очима та відволікався від промов міністрів.

Особливо виснажливою для Трампа виявилась промова держсекретаря США Марко Рубіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Як Трамп ледь не заснув на засіданні свого уряду?

Держсекретар США Марко Рубіо на засіданні уряду США дуже захоплено розповідав про "трансформаційну зовнішню політику" президента. Щоправда, сам Трамп не виглядав дуже захопленим.

Рубіо "заколисує" Трампа: дивіться відео

Це була остання промова на засіданні, і вона була для Трампа особливо важкою для прослуховування, хоча Рубіо сидів просто поруч з ним. Він виглядав вкрай сонливим, але робив вигляд, що слухає свого держсекретаря.

"Трамп кілька разів за час тривалого засідання примружував, заплющував або, здавалося, заплющував очі, зокрема під час пристрасних виступів міністра торгівлі Говарда Лутника та міністерки праці Лорі Чавес-ДеРемерер, яка детально розповідала про заходи з розвитку трудових ресурсів. Іноді він також, здавалося, дивився на папір, що лежав на столі перед ним, створюючи враження, що його очі закриті", – пише CNN.

Трамп ледь не спить на засіданні уряду США: дивіться відео

Раніше Трамп ледь стримувався не заснути на своєму брифінгу