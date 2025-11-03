Трамп носить у кишені список воєн, які він "закінчив": відео обурило мережу

Дональд Трамп носить у кишені під серцем список війн, які він нібито завершив усього лише за 8 місяців свого другого президентського терміну. Американці розкритикували президента.

Так, політик на інтерв'ю для програми "60 Minutes" прихопив із собою аркуш із роздруківкою публікації в соцмережах, де йшлося про його заслуги як миротворця, передає 24 Канал із посиланням на The Mirror.

Що відомо про листочок з війнами у кишені Трампа?

Коли розмова зайшла про війну в Україні, президент США дістав із піджака складений аркуш, на якому була його фотографія з піднятим кулаком і список "воєн, які він завершив". На листку було написано: "Президент Трамп – Президент миру. Президент Трамп завершив 8 воєн лише за 8 місяців".

Глядачі в соцмережах відреагували різко. Один користувач написав у "X" написав, що Трамп розпалює війни всередині самої Америки, а інший нагадав, що попри домовленість про перемир'я, Ізраїль продовжує завдавати авіаударів по Сектору Гази.

Критики також поставили під сумнів його твердження про завершення восьми воєн у другій президентській каденції. Наприклад, конфлікт між Демократичною Республікою Конго та Руандою, який Трамп приписує собі як "завершений", знову загострився після того, як США в червні посприяли підписанню мирної угоди.

За даними CNN, обидві сторони – конголезька армія та підтримувані Руандою повстанці M23 – звинувачують одна одну у порушенні домовленостей, здійснюючи нові атаки.

Ще одним прикладом є спір між Єгиптом і Ефіопією через будівництво Великої ефіопської дамби на Нілі. Цей конфлікт ніколи не переростав у бойові дії, і жодної мирної угоди не підписували. Проте Трамп стверджує, що саме його втручання "запобігло війні".

Президент також неодноразово заявляв, що жоден інший глава США, окрім нього, не завершив жодної активної війни.

Що ще відомо про завершені Трамом війни?