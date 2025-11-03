Трамп носит в кармане список войн, которые он "закончил": видео возмутило сеть
- Дональд Трамп носит в кармане список войн, которые он якобы закончил за 8 месяцев своего второго президентского срока.
- Впрочем, на самом деле, достижения президента США значительно преувеличены.
Дональд Трамп носит в кармане под сердцем список войн, которые он якобы завершил всего лишь за 8 месяцев своего второго президентского срока. Американцы раскритиковали президента.
Так, политик на интервью для программы "60 Minutes" прихватил с собой лист с распечаткой публикации в соцсетях, где говорилось о его заслугах как миротворца, передает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.
Что известно о листочке с войнами в кармане Трампа?
Когда разговор зашел о войне в Украине, президент США достал из пиджака сложенный лист, на котором была его фотография с поднятым кулаком и список "войн, которые он завершил". На листке было написано: "Президент Трамп – Президент мира. Президент Трамп завершил 8 войн всего за 8 месяцев".
Зрители в соцсетях отреагировали резко. Один пользователь написал в "X" написал, что Трамп разжигает войны внутри самой Америки, а другой напомнил, что несмотря на договоренность о перемирии, Израиль продолжает наносить авиаудары по Сектору Газа.
Критики также поставили под сомнение его утверждение о завершении восьми войн во второй президентской каденции. Например, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, который Трамп приписывает себе как "завершенный", снова обострился после того, как США в июне поспособствовали подписанию мирного соглашения.
По данным CNN, обе стороны – конголезская армия и поддерживаемые Руандой повстанцы M23 – обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, осуществляя новые атаки.
Еще одним примером является спор между Египтом и Эфиопией из-за строительства Большой эфиопской дамбы на Ниле. Этот конфликт никогда не перерастал в боевые действия, и никакого мирного соглашения не подписывали. Однако Трамп утверждает, что именно его вмешательство "предотвратило войну".
Президент также неоднократно заявлял, что ни один другой глава США, кроме него, не завершил ни одной активной войны.
Тот самый момент с листком: смотрите видео
Что еще известно о завершенных Трамом войнах?
- В списке упоминается, что Трамп, якобы, положил конец войне между Арменией и Азербайджаном. Однако боевые действия на Южном Кавказе завершились еще в 2023 году. Азербайджан вернул себе Нагорный Карабах. В Вашингтоне в этом году стороны только подписали мирное соглашение.
- Также Трамп утверждает, что он остановил войну между Сербией и Косово, но это неправда. В 2020 году при его участии было подписано соглашение об экономической нормализации между Сербией и Косово. На тот момент между странами не было активных боевой действий. Более того, это экономическое соглашение было подписано еще при первом президентском сроке Трампа.
- В мае 2025 года произошло обострение между Индией и Пакистаном. Дональд Трамп считал, что прекращение огня между сторонами – это его заслуга. Он попросил премьера Индии Нарендру Моди выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Однако тот отказался. Он заявил, что США не участвовали в договоренностях о прекращении огня, ведь вопрос решался непосредственно между Индией и Пакистаном.