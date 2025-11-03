Так, политик на интервью для программы "60 Minutes" прихватил с собой лист с распечаткой публикации в соцсетях, где говорилось о его заслугах как миротворца, передает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Что известно о листочке с войнами в кармане Трампа?

Когда разговор зашел о войне в Украине, президент США достал из пиджака сложенный лист, на котором была его фотография с поднятым кулаком и список "войн, которые он завершил". На листке было написано: "Президент Трамп – Президент мира. Президент Трамп завершил 8 войн всего за 8 месяцев".

Зрители в соцсетях отреагировали резко. Один пользователь написал в "X" написал, что Трамп разжигает войны внутри самой Америки, а другой напомнил, что несмотря на договоренность о перемирии, Израиль продолжает наносить авиаудары по Сектору Газа.

Критики также поставили под сомнение его утверждение о завершении восьми войн во второй президентской каденции. Например, конфликт между Демократической Республикой Конго и Руандой, который Трамп приписывает себе как "завершенный", снова обострился после того, как США в июне поспособствовали подписанию мирного соглашения.

По данным CNN, обе стороны – конголезская армия и поддерживаемые Руандой повстанцы M23 – обвиняют друг друга в нарушении договоренностей, осуществляя новые атаки.

Еще одним примером является спор между Египтом и Эфиопией из-за строительства Большой эфиопской дамбы на Ниле. Этот конфликт никогда не перерастал в боевые действия, и никакого мирного соглашения не подписывали. Однако Трамп утверждает, что именно его вмешательство "предотвратило войну".

Президент также неоднократно заявлял, что ни один другой глава США, кроме него, не завершил ни одной активной войны.

Что еще известно о завершенных Трамом войнах?