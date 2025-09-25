Дональд Трамп здійснив різкий розворот у питанні російсько-української війни, принаймні риторично. Виступ американського президента на Генасамблеї ООН, крім критики глобалістських світових трендів та самої організації, завершився доволі змістовною зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським, за результатами якої Трамп видав пост, який відзначився різкою зміною тону в бік Росії.

Трамп, судячи з усього, переосмислив власне уявлення про перебіг російського вторгнення в Україну, своїх відносин з Путіним та оцінки військових та економічних потужностей Росії.

24 Канал проаналізував виступ Трампа в ООН, щоб визначити, як саме в США розглядають нову риторику американського президента – як ознаку зміни зовнішньополітичного курсу США чи всього лише ситуативну риторику? У цьому нам знову допоміг розібратися політолог та експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Росія "паперовий тигр", а Україні треба діяти: що означає нова риторика Трампа?

Зміна риторики Дональда Трампа на Генасамблеї ООН стала несподіванкою навіть для найближчих союзників Вашингтона. Президент США, як ніби якесь закляття кілька місяців поспіль повторював слова про "необхідність компромісу" між Києвом і Москвою, здебільшого ціною України, чинив прямий тиск на Володимира Зеленського та паралельно стелив червону доріжку перед Путіним, зрештою назвав російську військову машину – "паперомим тигром".

Ба більше, Трамп навіть підкреслив, що за підтримки Європи, Україна здатна відновити свої території у "первісному вигляді", повідомляє Reuters. Втім, політолог та експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в коментарі 24 Каналу зауважив, що не варто сильно зачаровуватися риторикою Дональда Трампа, щоб зрештою в ній не розчаруватися.

Олександр Краєв політолог та експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Тут ми маємо справу з класичною для Трампа так званою "дипломатією папуги". Він повторює останнє, що йому сказали, аби налагодити контакт із тими, хто це сказав. Оскільки останні тижні він активно спілкувався з європейцями та українцями, тому ми чуємо саме це, особливо враховуючи, що зараз він намагається вийти на нормальну співпрацю з Європою. Йому потрібно, щоб вони підтримали його тиск на Індію та Китай, запровадили санкції – тобто банально зробили за нього всю брудну роботу.



Володимир Зеленський під час особистої зустрічі з Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН / Фото Getty Images

Натомість республіканське видання New York Post одразу ж випустило редакційну статтю, де від імені всього колективу подякувало та підтримало нову позицію Трампа. У матеріалі вони підкреслили, що Росія дійсно виглядає слабкою у військовому відношенні, а атаки безпілотниками проти країн НАТО там назвали "тактикою відчаю" та банальною спробою залякати Захід, щоб "змусити його боятися розширення війни".

Водночас редакція Post відзначає й економічні негаразди Кремля. У статті наголошують, що цій примарній фінансовій стійкості Росія завдячує роздутому військово-промисловому сектору та експорту нафти. Тим часом російська нафтопереробка останнім часом страждає через методичні та успішні удари з боку України. Видання підсумовує слова Трампа, що "настав час Україні діяти" проханням передати Києву все для цього необхідне.

Втім, варто зробити ремарку щодо того, як саме Трамп бачить "первісний вигляд" України. Навряд чи очільник Білого Дому мав на увазі кордони 1991 року, скоріше мова про лінію розмежування станом на 24 лютого 2022, хоча Трамп окремо підкреслив, що за достатньої підтримки Україна може "піти далі".



Та навіть попри це, оновлена риторика різко контрастує з недавньою позицією американського президента, коли Трамп натякав, що Київ має поступитися Кримом та частиною Донбасу, аби "завершити найбільш криваву війну в Європі за останні 80 років". Тепер же він описав Росію як країну, що воює "безцільно", і зазначив, що справжня військова держава "виграла б таку війну менш ніж за тиждень".

Водночас видання Politico звертає увагу, що пост Трампа став його найбільш проукраїнською заявою від початку другої каденції. У Нью-Йорку, на полях Генасамблеї, ця зміна тону викликала різке полегшення. Президент Франції Емануель Макрон привітав заяву американського президента та наголосив, що його слова лише підкреслюють "поступове послаблення російської економіки".

Урсула фон дер Ляєн, яка останнім часом зазнавала критики через надмірні поступки в переговорах із Вашингтоном, виглядала однією з тих, хто найбільше виграв від цієї риторичної зміни. Зустрівшись із Трампом буквально за кілька годин до його посту, вона погодилася з ним у необхідності відмови від закупівлі російських енергоносіїв. За даними видання, Єврокомісія зараз фактично перебуває в режимі постійних контактів із Білим домом – настільки, що фон дер Ляєн регулярно телефонує президенту США, щоб повідомляти йому про нові атаки Росії на ЄС та НАТО та обстріли цивільниїх в Україні.

Олександр Краєв політолог та експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Мені здається, в цілому, ця заява дуже позитивна. Разом з європейськими партнерами ми маємо використати її та наголошувати, що це правильна позиція, що ми її підтримуємо і готові рухатися далі в цьому ключі. Це шанс вчергове підкреслити потребу у додаткових постачаннях зброї, у коаліції рішучих, у санкціях проти Росії. Водночас слід зберігати частку скепсису й усвідомлювати, що поки йдеться не про стратегічну зміну позиції Трампа, а радше про тактичну зміну риторики, яку нам вигідно зараз використати і ми має це робити.

Та попри дипломатичну радість та підтримку, скептицизм щодо адміністрації Білого Дому нікуди не зник. Безліч європейських дипломатів прямо наголошують на тому, що виходячи з наявного досвіду, важко сприймати слова Трампа як повністю оновлену позицію, адже його слова рідко ведуть до конкретних дій. Всім очевидно, що сказане Трампом сьогодні, не забороняє йому суперечити своїм же словам вже наступного дня. І часто, для повернення американського президента в потрібний Кремлю стан, достатньо одного дзвінка Путіна чи візиту Віткоффа в Москву.

Європа підтримує наміри США, але не вся: чому Угорщина готова відмовити Трампу?

Очевидно, дуже успішною ідеєю стало рішення української делегації, зокрема Володимира Зеленського дати розгорнуте інтерв'ю республіканському мовнику Fox News одразу за результатами зустрічі президентів України та США. Зеленський висловив широкі сподівання на подальші дії американської адміністрації та особисто Трампа, зокрема в питаннях збройної підтримки України та жорсткішого санкційного тиску на російську економіку.

За словами Зеленського слова Трампа про деокупацію територій стали "сюрпризом", однак президент наголосив, що стосунки між Вашингтоном і Києвом стали помітно тіснішими. Зеленський також сказав, що наразі телефонні дзвінки та зустрічі з Трампом відбуваються значно частіше, а обмін розвідданими дозволяє краще координувати дії на полі бою.

Український президент також підкреслив, що позиція Трампа щодо війни змінилася, адже більше не йде мови про "обмін територіями". Навпаки, в риториці президента США з'явилась впевненість, що Київ здатен повернути окуповані землі. Сам Зеленський пояснив, що Трамп почав краще розуміти природу російської агресії – зокрема, після того як переконався у нещирості Володимира Путіна. Офіційний аккаунт Білого Дому в Х навіть опублікував компліментарний пост президенту України, цитуючи слова самого Дональда Трампа.



Одночасно в інтерв'ю прозвучав і заклик до жорсткіших кроків проти Москви. Президент України нагадав, що ключ до перемоги над Росією лежить у фінансовій площині. Санкції мають бити по енергетичному сектору та банківській системі Росії. За його словами, адміністрація Трампа тепер ближче до цього розуміння, хоча й конкретних нових заходів ще не оголошено.

Та разом з цим, проявляються й перші виклики, адже не всі союзники по НАТО готові підтримати санкційну стратегію проти Москви. Угорщина продовжує наполягати на тому, що не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть попри прямі вимоги Вашингтона, пише британське видання The Guardian.

Будапешт називає подібні заклики своїх європейських партнерів "фанатизмом" і наполягає, що без постачань російської нафти Угорщина не зможе гарантувати енергетичну безпеку. Це різко контрастує з позицією більшості європейських столиць, які намагаються зменшити залежність від Кремля. Мовиться, зокрема, про повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року, терміну встановленого Європейською комісією.

Олександр Краєв політолог та експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Так, у Трампа є аргументи, щоб вести з Орбаном діалог, але зовсім не факт, що він збирається робити це активно. На своїй пресконференції він говорив про це доволі умовно. Мовляв, Орбан мій старий друг, ми ще поговоримо, побачите результат через кілька тижнів. Це поки що не виглядає як стійка позиція. Водночас із точки зору реалістичного підходу можливість у Трампа є на 100% – і для цього він має реальний інструментарій. Питання лише в тому, чи захоче він ним скористатися. Варто також пам'ятати, що ключові лобісти та фінансові донори Трампа і його нинішньої адміністрації – це передусім нафтогазовий сектор США.

Американські сенатори також втрутилися в цю дискусію. Один із найближчих союзників Трампа та водночас один із найбільших українських лобістів, Ліндсі Грем – прямо вказав на Будапешт і Братиславу, як на останніх покупців російської нафти в ЄС. Він заявив, що "наслідки обов'язково будуть", якщо ці країни не припинять фінансувати Кремль. В американському Конгресі все частіше лунають голоси, що без зупинки європейських енергетичних потоків будь-які нові американські санкції будуть лише напівзаходом.

"Ваші країни прямують до пекла": як світові лідери розцінюють промову Трампа?



Поки в Україні розмірковують, що саме змінилося в Трампі – його позиція чи риторика, світові лідери стурбовані тією ж думкою, але далеко за межами українського контексту. В 2018-му виступ Дональда Трампа на Генасамблеї ООН викликав сміх у залі – тоді його хвалькуваті заяви про "найуспішнішу адміністрацію в історії США" всі сприйняли як жарт, пише видання BBC. Шість років потому, під час майже годинного виступу Дональда Трампа вже ніхто не сміявся. Цього разу в залі панувала тиша, що радше свідчила не про повагу, а про усвідомлення того, що президент США говорить цілком серйозно.

Олександр Краєв політолог та експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Реакція зрозуміла, адже раніше важко було уявити, що такі заяви можна серйозно виголошувати на найбільшому міжнародному форумі. Але тепер, коли Трамп знову при владі й оточив себе командою абсолютних лоялістів без власної позиції, поки він відверто просуває "Стратегію 2025" (Project 2025). Стає все більш очевидно, що він готовий боротися зі свободою слова як у США, так і за їхніми межами і це треба сприймати серйозно, адже є прямі ризики. Головний серед них – що він може перейти від наративу до повноцінної політичної стратегії.

Зверніть увагу! Project 2025 — це стратегічний план, розроблений понад 100 консервативними організаціями для другого президентського терміну Дональда Трампа. Опублікований у 2023 році матеріал на 900 сторінок пропонує радикальну реформу федерального уряду США, із заміною тисяч держслужбовців лоялістами, скороченням регуляцій, масовими депортаціями, скасуванням "зелених" ініціатив, обмеженням соціальних програм та посиленням президентської влади.



Попри те, що сам Трамп офіційно дистанціювався від цього проєкту, безліч його дій у 2025 році відображають його основні, що викликає підтримку з боку республіканців як "консервативна обіцянка" та критику від демократів за "відвертий авторитаризм".

Сам Трамп перетворив виступ на майже годинний монолог, де розпилявся на різні теми – від самовихваляння та обіцянок миру в усьому світі, до звинувачень союзників у тому, що своєю міграційною політикою вони руйнують власні країни. Трамп також заявив, що самі ж Штати живуть у "золотий час", а він особисто вже "зупинив сім воєн", попри те, що частина з цих конфліктів насправді й досі триває.



Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН / Фото Getty Images

Основною мішенню трампівської критики стала сама ООН та європейські союзники. Організацію Трамп назвав неефективною, яка, мовляв, лише "пише гнівні листи" і нічого не робить для припинення війн. Зокрема, Трамп звинуватив структури ООН у фінансуванні мігрантів, які нібито "захоплюють Захід", і навіть пожартував про зламаний ескалатор та телесуфлер, які завадили його виступу, що нібито також свідчить про недієздатність організації.

Радник з нацбезпеки часів першої каденції Трампа – Джон Болтон прокоментував виступ президента США для The Washington Post. Він підкреслив, що деякі закиди Трампа в бік ООН виправдані, адже Болтон і сам часто критикує організацію за погану ефективність. Проте агресивні нападки на союзників Америки Болтон розглядає ледь не як профнепридатність американського президента та, на його думку, саме про це під час виступу Трампа замислювались світові лідері в залі.



Особливий акцент американський президент зробив на міграції та енергетиці. Європу Трамп описав як континент, що "переживає вторгнення нелегалів, небачене в історії", а кліматичну, або так звану "зелену" політику – як "найбільшу аферу в світі". Фактично, Трамп у своїй промові перекреслив всю американську та європейську політику останніх десятиліть, агітуючи зробити різкий розворот в протилежному напрямку.

Олександр Краєв радить краще приглядатися до заяв американських правих консерваторів, які сьогодні фактично формують американський порядок денний, і вже потім оцінювати майбутні дії адміністрації Трампа та самого президента США.

Iм'я експерта Науковий ступінь/посада Взяти того ж (Стіва) Беннона, який фактично є головним "наративним дизайнером" американського антиглобалізму. Він стверджує, що всі американські зобов’язання й альянси слід переглянути, і що вони більше не мають ґрунтуватися на глобальній співпраці чи спільному вирішенні міжнародних проблем, а повинні будуватися на ідеології. Беннон каже, що новий світовий порядок має стати союзом правих проти союзу лівих навіть на міжнародній арені. Тож потрібно уважно стежити, куди це може завести. Риторика – це одне, але якщо вона перетвориться на практичний перегляд американських позицій, це вже стане реальною проблемою.

Виступ Дональда Трампа на трибуні ООН можна сміливо розглядати як повноцінний ідеологічний маніфест – проти глобалізму, проти кліматичної політики й проти міжнародних інституцій, що уособлюють сукупність поглядів і цінностей. Якщо уважно простежити за його промовами та діями на посаді президента, стає дедалі очевидніше, чому цього разу в залі Генасамблеї вже ніхто не сміявся. Світові лідери слухали мовчки, усвідомлюючи, що Трамп цілком здатен перетворити свої переконання на офіційну політику США.