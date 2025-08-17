Дональд Трамп і Володимир Путін досягли домовленостей щодо нових гарантій безпеки. Сторони обговорили зобов'язання Росії утримуватися від нападів на інші європейські держави.

Про це спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив в етері CNN, передає 24 Канал.

Про що домовились Трамп і Путін?

Президент Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що переговори були "надзвичайно продуктивними". Стів Віткофф журналістам підтвердив, що сторони погодили низку ключових пунктів.

Зокрема, йдеться про домовленість, що передбачає ненапад Росії на європейські країни та повагу до їхнього суверенітету.

Росія пропише у своїй конституції, що не нападатиме на європейські країни. Ми домовилися про надійні гарантії безпеки,

– сказав Віткофф.

За словами спецпредставника США, що ця домовленість стала одною з головних. Безпекові гарантії, за формою, схожі на дію статті 5 НАТО.

Довідка. Стаття 5 Статуту НАТО є ключовим принципом, що стосується колективної оборони Альянсу. Принцип колективної оборони полягає в тому, що напад на будь-яку з держав – членів Альянсу розглядається як напад на них усіх.

Крім того, Віткофф заявив, що Москва погодилася на поступки щодо п'яти українських областей після переговорів із США. За його словами, вони "не поглинуть" усю Україну.