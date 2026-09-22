Трампа запитали, чи здатна Україна повернути окуповані території: що він відповів

Дональда Трампа спитали, чи він досі вірить, що Україна здатні повернути усю територію, яку окупувала Росія. Рік тому президент США заявив про це на Генасамблеї ООН.

Про це йшлося на пресконференції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, передає 24 Канал.

Що відповів Трамп?

Трамп уникнув відповіді на запитання. Він вважає, що Україна та Росія все ж укладуть між собою угоду. Хоча конкретики президент США не навів.

Я думаю, що вони укладуть угоду. Я не хочу казати, що це за угода,

– сказав Трамп.

Він окремо наголосив, що українські військові є сильними бійцями. Вони мають чим пишатися.

Вони справді дуже хороші бійці. І можуть пишатися собою. У них дуже-дуже здібні люди та дуже здібне керівництво,

– підкреслив Трамп.

Додамо, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Зеленським будуть обговорювати енергетичне перемир'я.