Дональд Трамп зробив заяву про санкції проти Росії. Він написав, що нарешті готовий запровадити серйозні санкції проти Росії – але за певної умови.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його власній соцмережі.

Що сказав Трамп про санкції проти Росії 13 вересня?

Свій допис Трамп назвав листом до всіх країн НАТО та світу.

Американський президент висловився про свою готовність ввести санкції проти Росії – але він хоче, щоб долучилися й інші країни. Зокрема ті, які є членами НАТО.

Ще однією умовою є припинення купівлі нафти в Росії країнами – членами НАТО.

Я готовий ввести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО зроблять те саме, і коли вони припинять купувати нафту у Росії,

– написав він.



Як ви знаєте, відданість НАТО ПЕРЕМОЗІ була значно меншою за 100%, а закупівля російської нафти деякими країнами була шокуючою! Це значно послаблює вашу позицію на переговорах і силу в торгах із Росією. У будь-якому разі, я готовий діяти, коли ви будете готові. Тільки скажіть коли?

– звернувся Трамп до країн Альянсу.

Він також указав, що закінчити війну допоможе запровадження мит на Китай у розмірі від 50% до 100%. Після закінчення війни між Росією та Україною їх мають повністю скасувати.

"Китай має значний контроль і навіть вплив на Росію, і ці потужні мита зламають цей вплив", – пояснив свою думку Трамп.

Далі президент США традиційно написав, що "це війна Байдена і Зеленського", а не його. Свою роль лідер Америки вбачає в тому, щоб "допомогти зупинити війну і врятувати тисячі російських і українських життів".

Війну він назвав "смертоносною, але абсурдною". І наголосив, що за минулий тиждень загинуло 7118 людей.

Якщо НАТО зробить так, як я кажу, війна закінчиться швидко, і всі ці життя будуть врятовані! Якщо ні, ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші Сполучених Штатів,

– підсумував Трамп.

Зверніть увагу! З одного боку, це чи не перша конкретна заява Трампа щодо санкцій проти Росії. Раніше президент США обмежувався встановленням термінів для Путіна в кілька тижнів і обіцяв, що, коли дедлайн мине, світ побачить "що тоді буде". Але не називав, до яких кроків вдасться. З іншого боку, зараз Трамп теж не перелічив, що США зроблять проти Росії. До того ж світ довго чекав дій від самого Трампа, а він ніби перевів стрілки на НАТО. Тобто свіжа заява Трампа про санкції містить як позитив, так і негатив для України.