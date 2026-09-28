Трамп заявив, що США "дуже скоро" виграють війну з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на "швидку" перемогу США у війні з Іраном.
Про це він повідомив у інтерв’ю Fox News.
Що сказав Трамп про війну з Іраном
Окрім перемоги, президент США також висловив упевненість у падінні цін на нафту до довоєнного рівня. Він також не виключив можливості нових військових ударів по Ірану напередодні майбутніх проміжних виборів у США.
Відповідаючи на запитання, чи можуть ці удари поновитися до виборів, Трамп зазначив:
Я не хочу цього говорити. Тобто це можливо, але я просто не хочу про це говорити,
– заявив Трамп.
Водночас президент США наголосив, що Іран не матиме ядерної зброї.
Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та через тиждень відновити переговори щодо ядерної програми. Серед умов Тегерана — зняття морської блокади США, скасування санкцій на продаж нафти та відновлення режиму припинення вогню в усьому регіоні.
Трамп підтвердив, що відхилив останню мирну пропозицію Ірану, яку американській стороні передали під час непрямих переговорів у Нью-Йорку.