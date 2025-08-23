КНДР бере активну участь у війні проти України на боці Росії. Там зняли фільм, як стверджується, про участь їхніх солдатів у боях на Курщині.

22 серпня пройшла церемонія за участі Кім Чен Ина, де й продемонстрували ці кадри, передає 24 Канал.

Про що північнокорейський фільм?

У КНДР вирішили знятим фільмом "вшанувати" своїх солдатів, які повернулися чи загинули на фронті.

Кім Чен Ин заявив, що бойові дії закордонних оперативних сил "беззаперечно довели силу героїчної армії", а "визволення Курська" показало "бойовий дух героїв".

Фільм про участь КНДР у війні проти України: дивіться відео

Пропагандистські кадри були зняті взимку без прикрас: на фоні лунали постріли з артилерії, а навкруги – зруйновані будівлі, поранені та загиблі.

Ідеологія – потужна річ: тоді як Кремль важко пояснити своїм громадянам, навіщо ця війна взагалі йде, і просто купує собі солдатів за нечувані гроші, царство Кіма, надіславши регулярних солдатів-призовників – молодих і міцних, – пояснило їм, що там передова війна із західними капіталістами та імперіалістами. А це те, до чого північнокорейців готують ще з дитсадка… Пропаганда майстерно подає: маленька КНДР проти великої України, маленька КНДР проти економічної могутності Заходу, маленька КНДР під санкціями проти відкритого світу США та Європи, затишна чучхе (північнокорейська ідеологія – 24 Канал) проти бездушного ринку та капіталізму,

– зауважив військовий оглядач Ігаль Левін.

Бійці КНДР на Курщині / Скриншоти 24 Каналу та Ігаля Левіна

