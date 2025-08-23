В КНДР показали пропагандистский фильм об участии их армии в боях на Курщине
КНДР активно участвует в войне против Украины на стороне России. Там сняли фильм, как утверждается, об участии их солдат в боях на Курщине.
22 августа прошла церемония с участием Ким Чен Ына, где и продемонстрировали эти кадры, передает 24 Канал.
О чем северокорейский фильм?
В КНДР решили снять фильмом "почтить" своих солдат, которые вернулись или погибли на фронте.
Ким Чен Ын заявил, что боевые действия иностранных оперативных сил "беспрекословно доказали силу героической армии", а "освобождение Курска" показало "боевой дух героев".
Фильм об участии КНДР в войне против Украины: смотрите видео
Пропагандистские кадры были сняты зимой без прикрас: на фоне раздавались выстрелы из артиллерии, а вокруг – разрушенные здания, раненые и погибшие.
Идеология – мощная вещь: тогда как Кремль трудно объяснить своим гражданам, зачем эта война вообще идет, и просто покупает себе солдат за баснословные деньги, царство Кима, прислав регулярных солдат-призывников – молодых и крепких, – объяснило им, что там передовая война с западными капиталистами и империалистами. А это то, к чему северокорейцев готовят еще с детсада... Пропаганда мастерски подает: маленькая КНДР против большой Украины, маленькая КНДР против экономического могущества Запада, маленькая КНДР под санкциями против открытого мира США и Европы, уютная чучхе (северокорейская идеология – 24 Канал) против бездушного рынка и капитализма,
– отметил военный обозреватель Игаль Левин.
Бойцы КНДР на Курщине / Скриншоты 24 Канала и Игаля Левина
Последние новости об участии КНДР в войне против Украины?
Ким Чен Ын наградил северокорейских солдат, которые воевали на стороне России против Украины. Кроме того, он возложил цветы к мемориальной стене солдатам, погибших за рубежом.
Есть разведданные, что КНДР может перебросить в Россию примерно 6 тысяч военных и от 50 до 100 единиц техники.