Армія оборони Ізраїлю завдала удару по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

Попри режим припинення вогню, який діє вже понад два місяці, на півдні Лівану відновлюються запеклі зіткнення між Армією оборони Ізраїлю та бойовиками Хезболли. Епіцентром протистояння стала стратегічна висота Алі Тахер, що розташована поблизу міста Набатія.

Про це пише The Times of Israel.

Що відомо про атаку на "Хезболлу"?

Армія оборони Ізраїлю повідомила про завдання ударів по об'єктах Хезболли на півдні Лівану після того, як бойовики угруповання запустили два дрони-камікадзе по військових у районі хребта Алі Тахер. Один із безпілотників був збитий, серед ізраїльських солдатів постраждалих немає. У заяві ЦАХАЛу наголошується: "Це є грубим порушенням режиму припинення вогню з боку терористичної організації Хезболла".

Напередодні ізраїльське військове командування оголосило про встановлення оперативного контролю над висотою Алі Тахер, а також мережею підземних тунелів під нею. За даними ЦАХАЛу, збудовані за фінансової підтримки Ірану підземні об'єкти включали командні пункти, склади зброї, генератори, спальні приміщення, душові та кухню. Наразі ізраїльські сили нейтралізують залишки підземної інфраструктури.

Дипломатичні глухі кути та відмова від роззброєння

Сполучені Штати, які виступають посередником у переговорах, пропонували передати контроль над висотою ліванській урядовій армії в межах ширшого плану з роззброєння угруповання. Проте "Хезболла" категорично відкинула пропозицію уряду Лівану, побоюючись, що це дозволить Ізраїлю вимагати подальших територіальних поступок.

Окремі представники"Хезболли" намагаються применшити втрату позицій. Член керівництва угруповання Махмуд Каматі заявив: "Алі Тахер має важливе значення, але її втрата не означатиме кінець Хезболли".

Водночас віцепрем'єр-міністр Лівану Тарек Мітрі зазначив, що ліванські військові готові взяти під контроль цей район, але звинуватив Ізраїль у блокуванні цього процесу через власні політичні міркування напередодні виборів 27 жовтня. За його словами: "Проблема полягає не в готовності ліванської армії, а в позиції Ізраїлю".

Зазначимо, висота Алі Тахер розташована на північ від річки Літані та контролює ключові шляхи сполучення до міста Набатія та навколишніх селищ. Ізраїль утримував цю висоту протягом 18 років до свого виведення у 2000 році. Втрата контролю над цією точкою ускладнює лінії постачання Хезболли та відкриває ізраїльським силам шлях до інших опорних пунктів, зокрема у провінції Еппл та на горі Ріхан.

Аналітик дослідницької групи ACLED Нассер Хдур підкреслив значення поточної операції: "Ізраїльський контроль над цим районом є оперативною та військовою невдачею для Хезболли". На його думку, зачистка цих об'єктів допомагає Ізраїлю захистити північні населені пункти та зміцнює його позиції на майбутніх переговорах про виведення військ.