"Масштабні та потужні": США знову завдають масованих ударів по Ірану

США 1 вересня знову завдають масованих ударів по Ірану. Дональд Трамп підтвердив удари по цілях поблизу Ормузької протоки.

Про це він заявив на своїй сторінці у Truth Social.

Що відомо про чергове загострення між США та Іраном

Трамп назвав нові удари по Ірану відплатою за морські міни та 8 ракет, випущених по базі в Йорданії.

Удари масштабні та потужні… Якщо невдала нація Іран завдасть удару у відповідь, її знову вдарять набагато сильніше та вищого рівня… коли це закінчиться, від Ісламської Республіки Іран залишиться дуже мало!

– написав американський президент.

США атакують Іран / Фото з X

Незабаром після того, як США підтвердили, що завдали ударів по цілях Корпусу вартових ісламської революції, речник КВІР Ібрагім Зольфагар пригрозив, що відповідь вже на підході.

"Подарунки вже в дорозі. Ми більше не будемо стримуватися щодо Бахрейну та Кувейту", – заявив він.

Нагадаємо, що 31 серпня США також били по Ірану. Американські сили атакували дві пускові установки на острові Ларак, який розташований поблизу стратегічної Ормузької протоки.

Атаки відновилися після понад місяця затишшя.