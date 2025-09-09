Борис Джонсон заявив, що Україні мають дозволити завдавати ударів по військових базах у Росії. Колишній британський прем'єр також закликав союзників забезпечити Київ фінансовою та оборонною підтримкою.

Про це колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав на Українському форумі оборонних інновацій, що проводиться за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості (NAUDI), передає 24 Канал.

Що сказав Джонсон про удари вглиб Росії?

Під час виступу на форумі Борис Джонсон заявив, що Україна повинна отримати право використовувати західну зброю для ударів по військових базах у Росії. Він запитав, чому росіянам можна бити будь-де в Україні, а союзники відмовляють у праві відповідати.

Президент Трамп сам цілком слушно наголошував: ми повинні дати українцям дозвіл застосовувати цю зброю по базах, які використовуються для вбивств їхніх цивільних, навіть якщо ці бази розташовані в Росії. Звісно, ми повинні це зробити,

– сказав Джонсон.

Колишній прем'єр Великої Британії підкреслив, що наразі важливо надати Україні, зокрема, фінансову підтримку для розвитку власної оборонної промисловості.

На його думку, для завершення війни необхідно зняти стратегічну невизначеність і показати Кремлю, що Україна належить до західної системи безпеки. Також додав, що майбутнє держави визначається її ідентичністю та вибором, а не територією.

Україна обрала шлях на Захід, і ми повинні підтвердити цей вибір нашою присутністю в Україні, західними гарантіями безпеки і зробити очевидним, що вона йде до європейських і зрештою до інституцій НАТО,

– додав Борис Джонсон.

Водночас Джонсон допустив, що припинення вогню могло б стати виходом із ситуації, навіть якщо воно означатиме заморожування конфлікту на нинішній лінії фронту. За його словами, це дозволило б зберегти український суверенітет і демократію. А в питаннях суверенітету це не стане компромісом.

Після промови українські ветерани подарували Джонсону трофейний уламок "Шахеда", яким російські війська атакували Україну.

Борис Джонсон на Українському форумі оборонних інновацій / Фото NAUDI

Головні заяви про допомогу Україні