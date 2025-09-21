Раніше цьогоріч мирні переговори між Росією та Україною зайшли в глухий кут, а дехто стверджував, що Київ вступив у них без карт для гри. Однак із того часу Україна дещо зміцнила свої позиції.

Ідеться про серію успішних ударів безпілотниками по російських нафтопереробних заводах. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.

Дивіться також Мають 2 наслідки: в ISW пояснили, які проблеми для Кремля створюють українські удари по НПЗ

Як удари по НПЗ дали Україні важіль впливу?

Українські удари по ворожих НПЗ підірвали одне з найважливіших джерел доходів Росії. Водночас агресор усе більше ресурсів вкладає у свою наступальну кампанію та дронові удари, досягаючи мінімальних результатів.

Таке поєднання створює фінансово несприятливу ситуацію для росіян і надає Україні вкрай потрібний важіль впливу для наступного раунду мирних переговорів,

– пишуть у Forbes.

Зверніть увагу! Протягом літа Україна провела серію скоординованих атак БпЛА великої дальності на російські НПЗ, що спричинило серйозні порушення роботи паливної інфраструктури країни. Зокрема, у серпні було атаковано понад 10 підприємств, що призвело до зупинки близько 17% нафтопереробних потужностей Росії – приблизно 1,1 мільйона барелів на добу.

Цікаво, що здатність України вражати глибокі цілі на території противника зумовлена прогресом у розвитку її безпілотної авіації.

У ЗМІ припустили, що багато з цих ударів здійснюють за допомогою ударних дронів "Лютий" вітчизняного виробництва, що не потребує дозволу інших країн. Ба більше, інженери провели модернізацію, збільшивши дальність польоту до понад 2000 кілометрів при значному корисному навантаженні.

Українські атаки мають прямий вплив на економіку країни-агресорки. Зокрема, вони спричинили дефіцит палива, що призвело до рекордного зростання цін на бензин і змусило Москву обмежити експорт задля стабілізації внутрішнього ринку. Отже, нестабільність постачань спонукає міжнародних покупців звертатися до інших постачальників, а доходи Росії скорочуються, що обмежує доступні їй для військових операцій кошти.

Окрім того, значні фінансові ресурси доводиться спрямовувати на ремонт і захист нафтопереробних заводів.

Хоча Росія має велику економіку, збитки в енергетичному секторі становлять для неї значне навантаження,

– зазначили у Forbes.

Там також припустили, що дисбаланс між ескалацією витрат, скороченням доходів і мінімальними здобутками змусить лідерів країни-агресорки повернутися за стіл переговорів.

Натомість, якщо Україна зуміє зберегти ініціативу, підриваючи військову міць та економічну стійкість Росії, Київ вступить у новий етап перемовин із сильною "картою" в руках.

Що каже про удари по НПЗ Зеленський?

Ураження ворожих НПЗ прокоментував на зустрічі з журналістами Володимир Зеленський, передає 24 Канал. За словами президента, наразі все залежить від кількості дронів, які українці використовують за добу.

Останнім часом безпілотників стало більше, однак все ще недостатньо для тих показників, які поставили перед вітчизняними виробниками та Міноборони.

Як тільки кількість дронів буде співставною з руськими, вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю. Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше,

– наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що тепер виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить винятково від фінансування цієї зброї.

Наслідки українських атак на Росію: що відомо?